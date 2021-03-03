可能轉紅燈？芎林缺水已爭取供水直通管線將緊急施工

新竹縣芎林鄉從上月24日開始陸續出現水壓降低情況，雖然已有從竹北、竹東支援供水，但缺水範圍卻日益擴大，直至昨天水公司緊急接管調度用水，才暫時緩解芎林地區無水可用的窘境；今天上午芎林鄉長黃正彪與立委林為洲及自來水公司第三區管理處長邱宗仁商討，希望從寶山接直通管到芎林，會議順利達成共識，近期就會緊急施工。

芎林緊急支援供水管線將從寶山水庫水源接管，繞過竹東、竹北供水系統，直接從芎林鄉文山路接入芎林供水系統，避免過程中用水被攔截，目前預計工期1個月，最快4月初完工，以解決芎林因位處供水末端而無水可用的情況。

芎林鄉長黃正彪表示，上周原本芎林鄉僅有4個村受到影響，沒想到後續缺水情況一天比一天嚴重，最岩柱時全鄉12村進多達11村無水可用，僅有華龍村因為沒有自來水，居民多使用山泉水而逃過一劫，未來缺水情況如果無法解決，希望水公司能加派水車協助解決民眾用水問題。

立委林為洲則說，現階段竹苗地區水情非常不樂觀，寶山和寶二水庫蓄水量每天都在創歷史新低，大新竹地區工業和民生用水每天約要57萬噸，幸好先前極力爭取「北水南送」工程，並於2月1日已完成桃竹備援管線通水，桃園地區目前每天可調度20萬噸水到新竹，暫能舒緩新豐、湖口和竹北的用水情形。