桃園航空城公司董座 獲行政院三等功績獎章

桃園航空城公司董事長陳錫禎曾任市府地政局長多年，任內積極推動各項興革措施及重大開發案等，包含桃園航空城等計畫，市府爭取向行政院請頒三等功績獎章，確定獲獎，市長鄭文燦今天在市政會議替行政院頒發，肯定陳對地政業務有傑出貢獻。

鄭文燦說，陳在地政局任職期間積極辦理桃園航空城計畫、土地整體開發、市地重劃開發、工業區開發及督導自辦市地重劃作業等，也促進航空城區段徵收範圍內土地交易資訊透明化，採用不動產實價登錄的買賣成交案件資料，針對區內不動產交易進行多元化的價量統計分析，有助於穩定航空城土地市場波動情形。

「地政是建設之母」，鄭文燦也說，地政業務做得好，攸關桃園城市轉型，陳錫禎也在任內提出多項地政政策興革建言，包括縮短公告地價調整年期及土地稅法修訂原則等，獲行政院參採納入修法，有效解決我國現行地價制度及土地稅制之困境。