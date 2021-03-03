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桃園航空城公司董座 獲行政院三等功績獎章
桃園航空城公司董事長陳錫禎曾任市府地政局長多年，任內積極推動各項興革措施及重大開發案等，包含桃園航空城等計畫，市府爭取向行政院請頒三等功績獎章，確定獲獎，市長鄭文燦今天在市政會議替行政院頒發，肯定陳對地政業務有傑出貢獻。
鄭文燦說，陳在地政局任職期間積極辦理桃園航空城計畫、土地整體開發、市地重劃開發、工業區開發及督導自辦市地重劃作業等，也促進航空城區段徵收範圍內土地交易資訊透明化，採用不動產實價登錄的買賣成交案件資料，針對區內不動產交易進行多元化的價量統計分析，有助於穩定航空城土地市場波動情形。
「地政是建設之母」，鄭文燦也說，地政業務做得好，攸關桃園城市轉型，陳錫禎也在任內提出多項地政政策興革建言，包括縮短公告地價調整年期及土地稅法修訂原則等，獲行政院參採納入修法，有效解決我國現行地價制度及土地稅制之困境。
此外，陳錫禎在任內帶領地政團隊首創地政便民工作站「簡易案件，即收即辦」服務，並領先全國地政機關創新多項便民措施，曾榮獲政府服務品質獎、機關檔案金檔獎、地籍圖重測貢獻獎及內政部歷年考核績優等，鄭文燦肯定陳付出，足為表率。
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