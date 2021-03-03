快訊

賭命搶快前功盡棄？德州硬出「100%防疫解禁」廢除口罩令

抵台AZ疫苗 211家醫院直接接觸確診者或疑似個案人員優先打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園航空城公司董座 獲行政院三等功績獎章

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園航空城公司董事長陳錫禎（左）在地政局任內積極推動各項興革措施及重大開發案，包含桃園航空城等計畫，市府爭取向行政院請頒三等功績獎章，市長鄭文燦（右）今天在市政會議上公開表揚。記者張裕珍／攝影
桃園航空城公司董事長陳錫禎（左）在地政局任內積極推動各項興革措施及重大開發案，包含桃園航空城等計畫，市府爭取向行政院請頒三等功績獎章，市長鄭文燦（右）今天在市政會議上公開表揚。記者張裕珍／攝影

桃園航空城公司董事長陳錫禎曾任市府地政局長多年，任內積極推動各項興革措施及重大開發案等，包含桃園航空城等計畫，市府爭取向行政院請頒三等功績獎章，確定獲獎，市長鄭文燦今天在市政會議替行政院頒發，肯定陳對地政業務有傑出貢獻。

鄭文燦說，陳在地政局任職期間積極辦理桃園航空城計畫、土地整體開發、市地重劃開發、工業區開發及督導自辦市地重劃作業等，也促進航空城區段徵收範圍內土地交易資訊透明化，採用不動產實價登錄的買賣成交案件資料，針對區內不動產交易進行多元化的價量統計分析，有助於穩定航空城土地市場波動情形。

「地政是建設之母」，鄭文燦也說，地政業務做得好，攸關桃園城市轉型，陳錫禎也在任內提出多項地政政策興革建言，包括縮短公告地價調整年期及土地稅法修訂原則等，獲行政院參採納入修法，有效解決我國現行地價制度及土地稅制之困境。

此外，陳錫禎在任內帶領地政團隊首創地政便民工作站「簡易案件，即收即辦」服務，並領先全國地政機關創新多項便民措施，曾榮獲政府服務品質獎、機關檔案金檔獎、地籍圖重測貢獻獎及內政部歷年考核績優等，鄭文燦肯定陳付出，足為表率。

桃園航空城公司董事長陳錫禎（左）在地政局任內積極推動各項興革措施及重大開發案，包含桃園航空城等計畫，市府爭取向行政院請頒三等功績獎章，市長鄭文燦（右）今天在市政會議上公開表揚。記者張裕珍／攝影
桃園航空城公司董事長陳錫禎（左）在地政局任內積極推動各項興革措施及重大開發案，包含桃園航空城等計畫，市府爭取向行政院請頒三等功績獎章，市長鄭文燦（右）今天在市政會議上公開表揚。記者張裕珍／攝影

航空城 鄭文燦 行政院

延伸閱讀

台東沒防疫旅館 鄭文燦助入住桃園防疫旅館

鄭文燦強調有保護藻礁 孫大千：舉頭三尺有神明

孫大千批鄭文燦成藻礁殺手 桃市府斥孫：搭便車蹭聲量

部桃今受贈1輛乳房X光攝影車 全桃園市現有15輛

相關新聞

苗栗3大水庫都見底前所未見！民眾要有長期抗旱準備

水情持續吃緊，旱災中央災害應變中心今天宣布新竹、苗栗及台中地區自來水全日減壓供水等措施，苗栗縣政府水利處長楊明鐃說苗栗3...

苗栗聯合稽查娃娃車及交通車 2車不合格開單

開學不久，苗栗監理站今天會同縣警察局交通隊、縣府教育處人員，聯合稽查頭份地區接送學生的娃娃車及交通車，查獲1輛乘客違規未...

可能轉紅燈？芎林缺水已爭取供水直通管線將緊急施工

新竹縣芎林鄉從上月24日開始陸續出現水壓降低情況，雖然已有從竹北、竹東支援供水，但缺水範圍卻日益擴大，直至昨天水公司緊急...

桃園航空城公司董座 獲行政院三等功績獎章

桃園航空城公司董事長陳錫禎曾任市府地政局長多年，任內積極推動各項興革措施及重大開發案等，包含桃園航空城等計畫，市府爭取向...

竹市110年度勞工大學登場 3月5日起開放線上報名

為提升青年及勞工職場競爭力，新竹市政府攜手5校開辦110年度勞工大學，課程包含AI科技教育、都市與創意、觀光會展、創新創...

頭前溪乾旱快無水可用 竹北、竹東水源緊急支援芎林

新竹縣芎林鄉近日傳出缺水，新竹縣府1999專線被打爆，縣長楊文科已緊急指示產發處與水公司商討，並緊急調派水車供應民生用水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。