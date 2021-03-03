穿山甲疑受傷蜷縮路旁 熱心民眾通報搶救
苗栗縣民眾2日晚間在苗25線頭屋路段發現一隻穿山甲，擔心遭車輾壓協助移至路旁草地，今天上午查看仍在原地疑似受傷，縣府農業處獲報將穿山甲送醫診治，待恢復健康後野放。
家住頭屋鄉的謝姓民眾指出，2日晚間8時許，開車行經苗25線道路，看到有一隻動物在車道上，剛開始以為是蟒蛇，下車走近查看才發現原來是一隻蜷縮起來的穿山甲，因擔心遭到其他車輛輾壓，當時把穿山甲移置路旁草地，原本以為牠會爬回山上，不料，今天上午經過，穿山甲仍在原地不動。
謝姓民眾表示，近年來在平地幾乎沒有見過穿山甲，這次在一般道路上突然出現一隻活生生的穿山甲，讓附近居民嘖嘖稱奇，為了保護牠，先安置在安全地方，同時通報苗栗縣政府農業處協助。
穿山甲為2級保育類動物，通常棲息在海拔300到500公尺的山區，以蟻類為食、晝伏夜出。經縣府派遣獸醫師到場初步觀察，這隻穿山甲身體虛弱，身上鱗片有零星裂痕傷口，但不太像是被狗攻擊的痕跡，已送往動物醫院進一步檢查醫治，未來確定健康無虞後，將擇日進行野放。
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