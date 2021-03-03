快訊

AZ疫苗是打進猴子病毒 「6種人」施打前小心

穿山甲疑受傷蜷縮路旁 熱心民眾通報搶救

中央社 / 苗栗縣3日電

苗栗縣民眾2日晚間在苗25線頭屋路段發現一隻穿山甲，擔心遭車輾壓協助移至路旁草地，今天上午查看仍在原地疑似受傷，縣府農業處獲報將穿山甲送醫診治，待恢復健康後野放

家住頭屋鄉的謝姓民眾指出，2日晚間8時許，開車行經苗25線道路，看到有一隻動物在車道上，剛開始以為是蟒蛇，下車走近查看才發現原來是一隻蜷縮起來的穿山甲，因擔心遭到其他車輛輾壓，當時把穿山甲移置路旁草地，原本以為牠會爬回山上，不料，今天上午經過，穿山甲仍在原地不動。

謝姓民眾表示，近年來在平地幾乎沒有見過穿山甲，這次在一般道路上突然出現一隻活生生的穿山甲，讓附近居民嘖嘖稱奇，為了保護牠，先安置在安全地方，同時通報苗栗縣政府農業處協助。

穿山甲為2級保育類動物，通常棲息在海拔300到500公尺的山區，以蟻類為食、晝伏夜出。經縣府派遣獸醫師到場初步觀察，這隻穿山甲身體虛弱，身上鱗片有零星裂痕傷口，但不太像是被狗攻擊的痕跡，已送往動物醫院進一步檢查醫治，未來確定健康無虞後，將擇日進行野放。

獸醫師 苗栗縣 野放

延伸閱讀

超瞎遊客投訴暨大廁所髒 一查竟是擅闖管制區

影／穿山甲杉林溪逛大街 遊客近距離直擊驚喜好呆萌

阿里山穿山甲疑遭車輛輾斃 擬設警示牌提醒駕駛

影／感人！黑面琵鷺食物中毒 獸醫師細心照料回歸自然

相關新聞

竹市110年度勞工大學登場 3月5日起開放線上報名

為提升青年及勞工職場競爭力，新竹市政府攜手5校開辦110年度勞工大學，課程包含AI科技教育、都市與創意、觀光會展、創新創...

頭前溪乾旱快無水可用 竹北、竹東水源緊急支援芎林

新竹縣芎林鄉近日傳出缺水，新竹縣府1999專線被打爆，縣長楊文科已緊急指示產發處與水公司商討，並緊急調派水車供應民生用水...

頭份市種168棵櫻花樹 市長相約明年花開浪漫時

台灣人追櫻花，苗栗縣頭份市公所最近利用廠商賠償168棵櫻花樹，分別種在頭份運動公園、忠孝公園槌球場、頭份後花園等地，市長...

愛書者看過來！桃園3月起展開漂書運動 設75處漂書站

桃園市正式加入「漂書」城市的行列，自3月起啟動「與書本的短程旅行-桃園市漂書運動」計畫，目前在全市內規畫75處漂書站點、...

桃園流感疫苗仍有3萬多劑 市府啟動入校、入廠打

桃園市公費流感疫苗還未打完，目前仍有行政院撥付的3萬多劑，剩餘數量是六都最多，市府衛生局長王文彥今天在防疫會議報告此事，...

鄭文燦強調有保護藻礁 孫大千：舉頭三尺有神明

桃園市長鄭文燦昨針對藻礁公投連署受訪時表示，2015年行政院宣布停建核四，當時的經濟部長拜訪桃園市政府，希望推動大潭電廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。