竹市110年度勞工大學登場 3月5日起開放線上報名
為提升青年及勞工職場競爭力，新竹市政府攜手5校開辦110年度勞工大學，課程包含AI科技教育、都市與創意、觀光會展、創新創業及芳香調理等逾100場次，完全免費，將於3月5日起開放線上報名。市長林智堅邀請15歲以上民眾把握多元職能自我升級的機會踴躍報名。
林智堅說，市府積極爭取中央資源，整合竹市5所優良大學師資能量開辦勞工大學，期盼藉系列課程強化青年及勞工多元能力，因應各種工作趨勢的變化與挑戰，提高跨領域的就業力，創造自我價值，同時也為城市與社會帶來永續的創新活力與能量。
「良咖啡」創辦人吳勝良，去年參加竹市勞工大學做足功課後，終於在11月份創業。他說，自己曾是高中化學老師、喜歡咖啡，在創新創業系列的飲料調製課程中，瞭解沖泡咖啡猶如化學原理，讓他有信心沖泡出幸福風味的咖啡；而會展規畫課程則幫助他成功設計出個人化品牌與展示空間。
勞工處長黃錦源說明，今年勞工大學將於4月7日起陸續上課，各校精心規畫課程，包括玄奘大學的創新創業類與中華大學的觀光會展類，講授基本職能，提升青年創業素養；清華大學則推出AI程式設計製作，讓青年瞭解AI人工智慧的實作技巧；陽明交通大學的都市與創意設計，聚焦於簡報能力與城市美學設計，課程吃重仍吸引不少青年青睞；元培醫大的體適能與芳香療法，以專業技能為主，輔導取得專業證照，深獲青年朋友好評，名額幾乎秒殺。
勞工大學各項課程完全免費，上課時間規畫多於假日或平日晚間，沒有設籍限制，還有中央的賈桃樂主題學習館、衣啟飛翔創客基地等推出的課程或講座，提供勞工與青年更多的選擇。
勞工處提醒，勞工大學課程自3月5日起開放報名，各班名額有限，額滿即止。線上報名網址為http://bit.ly/37r9r57。此外，勞工大學上課場域分布5校與市區，因應疫情變化，將依政府及各單位相關規定調整課程，並請大家落實與配合政府與各場館之防疫措施。
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