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頭前溪乾旱快無水可用 竹北、竹東水源緊急支援芎林

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
頭前溪。本報資料照片
頭前溪。本報資料照片

新竹縣芎林鄉近日傳出缺水，新竹縣府1999專線被打爆，縣長楊文科已緊急指示產發處與水公司商討，並緊急調派水車供應民生用水，從昨天開始陸續從竹北、竹東改接管線增援芎林，目前芎林地區用水水壓已暫趨穩定，自來水公司則呼籲民眾，頭前溪水情已吃緊，近日的降雨只是杯水車薪，希望大家節約用水、共體時艱。

芎林鄉缺水原因經查是因頭前溪乾旱，造成地下水井枯竭，自來水公司第三區管理處副處長謝東穎表示，芎林地區自來水需求量每日約6000到6500噸，其中3000到3500噸來自芎林淨水場，另外3000噸由竹東員崠淨水場供應。

今年因持續乾旱，沒有明顯降雨，頭前溪已出現乾涸景象，導致芎林淨水場原水來源不足，跌至每天僅能供應1000噸用水，造成管線末端及原已供水不足的芎林地區水壓嚴重不足，甚至無水可用的窘境。

縣府產發處則表示，芎林缺水期間持續與自來水公司第三區管理處聯繫，為讓供水穩定，水公司也緊急進行竹東支援芎林及竹北支援芎林管線改接工程，工程期間造成停水及水量不足情形，水公司已派水車載水供應，目前改接工程已初部完成，供應芎林的水壓及水量已漸趨正常。

自來水公司則說明，最近2天的春雨，雖讓頭前溪隆恩堰的水量從8.86萬噸略增到10.3萬噸，但對整體吃緊的水情只能算是杯水車薪，而寶山水庫和寶二水庫的原水希望能蓄存水庫中，優先供應科學園區和部分民生用水，現階段旱象未解，希望民眾配合加強節約用水，有用水問題則可撥打1910免付費電話洽詢。

水庫 新竹 楊文科

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