頭份市種168棵櫻花樹 市長相約明年花開浪漫時

台灣人追櫻花，苗栗縣頭份市公所最近利用廠商賠償168棵櫻花樹，分別種在頭份運動公園、忠孝公園槌球場、頭份後花園等地，市長羅雪珠與民眾相約明年花開時，不需舟車勞頓，可以就近賞櫻花。

苗栗縣政府為執行頭份市中央路「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置工程」，部分橡膠樹移植到頭份市公所殯葬管理所後方枯死，廠商賠償市公所168棵櫻花樹，市公所善用，規畫在頭份運動公園、後花園各種60棵、忠孝公園槌球場16棵。

羅雪珠說，櫻花賞心悅目，希望提生活環境品質，今年櫻花季差不多過了，明年櫻花綻放的時候，民眾可就近享受櫻花的粉紅浪漫。

羅雪珠並指出，近日有傳言市公所為種植櫻花樹而砍除鳳凰木，市公所要特別澄清，運動公園滑梯旁的鳳凰木，是因為葉子稀疏，且觀察個體有逐漸衰弱的趨勢，研判是褐根病症狀，有倒伏傷人疑慮，市公所考量民眾安全鋸除，與櫻花樹種植並無關係。