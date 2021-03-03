愛書者看過來！桃園3月起展開漂書運動 設75處漂書站

桃園市正式加入「漂書」城市的行列，自3月起啟動「與書本的短程旅行-桃園市漂書運動」計畫，目前在全市內規畫75處漂書站點、3場講座及2場走讀，邀請民眾一同帶書去旅行，把桃園市變成一座大閱覽室。

什麼是漂書？桃園市立圖書館指出，漂書起源於歐洲，概念主軸是自由取閱、分享閱讀，人們會把書本「放漂」到公共場所，通常會在書籤上寫下提示，鼓勵愛書人閱讀後繼續用相同模式把書本「放漂」，讓其他人能取、分享給更多人。

市圖表示，今年與區公所、圖書館、學校、藝文場館、民間機關及機場捷運等單位合作，在桃園全市13區共設立75個漂書站點，其中包含15個既有站點和50個新設站點，並設置桃園漂書運動的官方網站，民眾可到網站中查詢漂書地圖和分享心得分享，歡迎民眾自由索取書籍。

此外，今天起至3月24日，漂書官方網站將線上辦理「桃園漂書故事募集活動」，只要民眾拍攝漂書照片，並上官網分享心得，前100名即可獲得漂書小書包的贈品，歡迎民眾踴躍參加。

「期許更多公部門及民間機關加入設置漂書站的行列！」，市圖表示，將持續洽談新增漂書站點，防疫期間各漂書櫃上備有酒精，可供民眾消毒，漂書相關訊息可上桃園市立圖書館官網：www.typl.gov.tw搜尋；漂書地圖及分享請洽桃園市漂書運動活動官方網站：www.tybookcrossing.com.tw。