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桃園流感疫苗仍有3萬多劑 市府啟動入校、入廠打
桃園市公費流感疫苗還未打完，目前仍有行政院撥付的3萬多劑，剩餘數量是六都最多，市府衛生局長王文彥今天在防疫會議報告此事，表示已積極洽接大專院校與地方大廠，由衛生所人員入校、入廠施打，市長鄭文燦也裁示各單位加強宣導，若企業、社區或社團有一定人數想要施打，可就近聯繫衛生所，也有助預防COVID-19。
王文彥說，去年10月甫開打流感疫苗供不應求，行政院當時購買另1支疫苗分給六都，經過連月施打，行政院撥給的流感疫苗打了3千多支，還有3萬多支，已聯繫大專院校如開南大學、日月光與中油等大廠入校與入廠施打，還是值得打，希望大家多捧場。
王也說，只要是年滿6個月以上尚未接種的民眾，都可帶身分證及健保卡，就近前往桃園市13區衛生所或276家合約醫療院所接種，接種流感疫苗除可減少罹患流感、降低流感重症而需住院的機會，也能幫助醫師在臨床評估及診查時，鑑別診斷速度更快。
王文彥另提醒，最近盛行諾羅病毒，傳染力很高，且從小孩到成人都可能會被傳染，有嘔吐症狀就要特別當心，請民眾注意勤洗手、勿生食等，做好自身衛生健康管理。
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