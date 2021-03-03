台北絲竹樂團苗栗演出「環遊世界童謠趣」5日起索票

台北絲竹樂團3月20日周六晚間7點30分將在苗栗縣文化觀光局中正堂演出「環遊世界童謠趣」，演出採索票入場，5日上午9點起在苗栗縣文觀局服務台、苗栗旅遊服務中心、竹南旅遊服務中心、高鐵旅遊服務中心索票，每人限索2張，索完為止。

苗栗縣文觀局展演藝術科指出，台北絲竹樂團成立於2010年，是個充滿活力且具有豐富特色的新興樂團，2019、2020年連續獲新北市政府文化局地方扶植傑出演藝團隊殊榮；樂團近年積極推廣國際文化交流，曾參加捷克、波蘭、奧地利及義大利國際節等，多次與國際頂尖作曲家及音樂家合作創新演出，在國際舞台發光發熱。

這次演出的「環遊世界童謠趣」是替親子共賞而設計的音樂會，以童趣為主軸，結合特色的傳統絲竹樂及有趣的肢體語言，編排出的一場親子互動音樂會，節目中主要演奏大眾耳熟能詳的歌曲，從台灣童謠「秀才騎馬弄弄來」、「點仔膠」、「天黑黑」到世界童謠「快樂頌」、「三隻小熊」等精彩曲目，台北絲竹樂團特別將記憶中的童謠重新編曲與編排，期待為經典旋律帶來不同以往的新風貌。

文觀局表示，歡迎所有大朋友、小朋友屆時一同前來觀賞「環遊世界童謠趣」，體驗台北絲竹樂團帶來的精彩演出；相關訊息可上文觀局網站http://www.mlc.gov.tw/查詢。