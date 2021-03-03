鄭文燦強調有保護藻礁 孫大千：舉頭三尺有神明

桃園市長鄭文燦昨針對藻礁公投連署受訪時表示，2015年行政院宣布停建核四，當時的經濟部長拜訪桃園市政府，希望推動大潭電廠擴建，以及中油三接的興建，被視為能源政策不可或缺的一環，他就要求完成環評，生態保育跟電源開發要兼顧。前立委孫大千在臉書嗆鄭「舉頭三尺有神明」，鄭文燦真的敢摸著良心保證已經用盡洪荒之力保全藻礁嗎？請桃園市政府的官員記得「就算天可欺，民也不可欺」。

孫大千指出，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，對於市府這幾年在保育藻礁的成績很失望。這就是所謂市府吹噓的「藻礁保育是施政重點之一」嗎？潘忠政也是典型的口水派政治人物嗎？潘忠政說至今沒看過一篇桃園市府的觀新藻礁的生態調查。這就是市府提出的「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」嗎？請問一下，已經當了6年的市長，到底調查了什麼。

孫大千表示，如果市府真的「持續追蹤大潭藻礁區」，難道會不淸楚經濟部目前提出的替代，仍然會對大潭藻礁造成嚴重破壞，整個藻礁生態系都難逃滅絕的命運。這就是市府口中的「每一項努力，都看得到成果」嗎？

孫大千說，身為桃園巿長，捍衛桃園的重大自然資產是天經地義的事情。鄭文燦為什麼不敢挺身而出向中央政府對抗，要求另覓天然氣接收站的興建地點呢？鄭文燦可不可以大聲的告訴台灣人民，到底為了擋下破壞藻礁的興建計劃，做了什麼實質的努力？