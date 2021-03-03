快訊

口袋裡的家國？郵票定格的「華人認同」變遷史

玉山上午7時5分降三月雪 目前持續中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭文燦強調有保護藻礁 孫大千：舉頭三尺有神明

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千質疑桃園市長鄭文燦未盡力保護藻礁。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千質疑桃園市長鄭文燦未盡力保護藻礁。圖／取自孫大千臉書

桃園市長鄭文燦昨針對藻礁公投連署受訪時表示，2015年行政院宣布停建核四，當時的經濟部長拜訪桃園市政府，希望推動大潭電廠擴建，以及中油三接的興建，被視為能源政策不可或缺的一環，他就要求完成環評，生態保育跟電源開發要兼顧。前立委孫大千在臉書嗆鄭「舉頭三尺有神明」，鄭文燦真的敢摸著良心保證已經用盡洪荒之力保全藻礁嗎？請桃園市政府的官員記得「就算天可欺，民也不可欺」。

孫大千指出，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，對於市府這幾年在保育藻礁的成績很失望。這就是所謂市府吹噓的「藻礁保育是施政重點之一」嗎？潘忠政也是典型的口水派政治人物嗎？潘忠政說至今沒看過一篇桃園市府的觀新藻礁的生態調查。這就是市府提出的「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」嗎？請問一下，已經當了6年的市長，到底調查了什麼。

孫大千表示，如果市府真的「持續追蹤大潭藻礁區」，難道會不淸楚經濟部目前提出的替代，仍然會對大潭藻礁造成嚴重破壞，整個藻礁生態系都難逃滅絕的命運。這就是市府口中的「每一項努力，都看得到成果」嗎？

孫大千說，身為桃園巿長，捍衛桃園的重大自然資產是天經地義的事情。鄭文燦為什麼不敢挺身而出向中央政府對抗，要求另覓天然氣接收站的興建地點呢？鄭文燦可不可以大聲的告訴台灣人民，到底為了擋下破壞藻礁的興建計劃，做了什麼實質的努力？

大潭藻礁 鄭文燦 孫大千

延伸閱讀

孫大千批鄭文燦成藻礁殺手 桃市府斥孫：搭便車蹭聲量

疫苗施打完成造冊 鄭文燦：第一線醫護應優先被保護

孫大千批鄭文燦：當不成藻礁幫手 也不必成為藻礁殺手

孫大千：韓國瑜能貨出去人進來 蔡英文一點辦法都沒

相關新聞

桃園綠捷G09站 4住戶抗議徵收

桃園航空城綠線捷運陸續施工，桃園區中正、民光、力行和埔新路規畫G09捷運站體，內政部預定今天召開土地徵收小組審議，4名被...

鄭文燦強調有保護藻礁 孫大千：舉頭三尺有神明

桃園市長鄭文燦昨針對藻礁公投連署受訪時表示，2015年行政院宣布停建核四，當時的經濟部長拜訪桃園市政府，希望推動大潭電廠...

竹市新增兩座微型圖書館

新竹市圖書借閱服務再升級，稅務局、演藝廳最近擺放兩座「微型圖書館」，市長林智堅昨天前往體驗，從360度櫥窗挑書，利用竹市...

防止鼠輩流竄 永和市場全力滅鼠

桃園大廟後方永和市場將拆興建桃捷綠線G08站體，因市場周邊老鼠橫行，地方憂心拆除後鼠患四竄 ，經發局已先放黏鼠板、投老鼠...

苗栗市農會理事改選 抽籤決勝負

苗栗縣17家基層農會昨天同步召開會員代表大會，一級戰區苗栗市農會，現任總幹事謝錦明、前任總幹事吳世垣競爭激烈，各掌握出席...

竹縣公幼、非營利幼兒園 網路招生

新竹縣公立暨非營利幼兒園招生平台昨天上線，並公布110學年度各公立及非營利幼兒園招生簡章，預計4月20日可上平台查詢各園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。