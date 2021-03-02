桃園市展開農林漁牧業普查 強調「3不2會」

行政院主計總處每5年1次進行農林漁牧業普查，桃園市政府今天揭牌成立「桃園市農林漁牧業普查處」，宣布普查作業開跑，副市長高安邦出席揭牌，表示5到6月進行實地訪查，強調「3不2會」，普查員絕不會洩漏受訪戶個資、不問普查表以外資訊、不會要求受訪者提供帳戶等資料，也會戴識別證、親送受訪戶函，提醒民眾注意。

桃園市農林漁牧業普查處今天掛牌，高安邦、市議員陳美梅、主計處長林世杰、農業局長郭承泉、民政局長陳靜航等人出席，象徵每5年1次的普查作業正式啟動。

市府主計處指出，農林漁牧業普查是政府定期辦理的重要基本國勢調查，1956年首度辦理，今年為第14次，普查主軸定為「農業普查來關心，農業傳承有信心」，目標透過普查結果全面性了解桃園市農家人口特性、農地資源分布及使用狀況、農產品銷售收入等國家基礎資料，可應用於建立農民退休金制度、農業災害救助、稻田轉作等重要農經政策，並作為國土規畫、糧食安全、農業輔導策略的重要基礎參考資訊。

高安邦說，今年普查將從5月1日起至6月30日展開實地訪查，考量國人數位化程度日益提升，今年也善用資訊技術支援普查作業，首次建立網路填報系統，提供多元管道填報資料，希望能增進受訪者配合意願，也可以減輕普查同仁工作負擔。