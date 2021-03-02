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竹科預防醫學論壇16日登場 將邀請多位專家在清大開講

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
預防醫學論壇希望能結合科技力與醫學，讓竹科人能重視健康。記者巫鴻瑋／攝影
預防醫學論壇希望能結合科技力與醫學，讓竹科人能重視健康。記者巫鴻瑋／攝影

竹科預防醫學論壇暌違2年多再次舉辦，此次主辦的竹科管理協會邀請到成大醫學院長沈延盛、馬偕醫院副院長葉宏一、奇美醫院副院長鄭天浚、董氏基金會董事長張博雅及佳世達集團董事長陳其宏，更傳將邀請鴻海集團重量級人物出席，希望透過科技的力量與醫療進行結合，讓醫療行為不只是治療，而是預防疾病發生。

竹科預防醫學論壇將在16日於國立清華大學台積館科技管理學院孫運璿演講廳舉行，論壇召集人李道霖表示，國人平均壽命已近81歲，但這幾年竹科發生了幾件公司高層在壯年年紀就離世的憾事，讓人意識必須採取行動，來照顧國家栽培不易的竹科人才的健康。

身為成功大學出身的李道霖也集結「成大人」資源，包含台北成大校友會竹科分會、成大EMBA校友會總會、成大科研產業化平台等單位，並邀請國內胰臟癌權威、國立成功大學醫學院附設醫院院長沈延盛進行主講。

論壇獲得竹科管理局長王永壯支持、國民健康署指導及12個聯合主辦單位贊助，包含預見科技桃花源、工研院服務系統科技中心、新竹人間大學、資誠會計師事務所、众社會企業、蕙竹成長社、IC之音、新竹企經理會及竹科管理協會。

主辦協會也表示，第2屆竹科預防醫學論壇將是竹科預防醫學月的起點，希望募集更多單位出錢出力，將頂尖醫療資源引進竹科，打造一個科技和醫療對話的平台，同時也能為新產業動力注入活水。

新竹 醫學院 清大 竹科

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