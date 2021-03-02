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部桃今受贈1輛乳房X光攝影車 全桃園市現有15輛
衛生福利部桃園醫院桃園醫院今天舉行乳房X光攝影巡迴車及社區醫療巴士等捐贈儀式，院長徐永年說，醫院苦於無乳房X光攝影車可即時篩檢，許多婦女基於各種因素不願去醫院做進一步檢查，所幸有善心人士大方捐贈1台價值約1400萬的乳房X光攝影巡迴車。
鄭文燦表示，市府致力推動社區四癌篩檢活動，目前全市有9家乳癌確診醫院，乳房X光攝影巡迴車增加原有14輛，今天再度增加1輛，感謝捐贈者慷慨解囊，讓乳癌篩檢服務範圍能由醫療院所深入至社區鄰里，提高社區四癌的篩檢率，讓早期發現的民眾能夠即早治療。
鄭文燦指出，每年約7萬6千人次進行乳房檢查，其中就有約3萬5千人次使用乳房X光攝影巡迴車做檢查，今天又再新增1輛乳房X光攝影巡迴車，往後可能有一半的乳房檢查都會仰賴該機器，尤其許多女性沒有到院檢查的習慣，透過該車輛進入社區才能協助民眾及早發現，對國民健康維護相當重要。
這次捐贈儀式由大吾疆建設、中祥食品、宇震工程、啟銘機械、尚美實業、大園仁壽宮、中壢仁海宮、萬靈福德祠等人合力捐贈桃園醫院乳房X光攝影巡迴車，另外，三本建設機構捐贈1台呼吸道清潔機、財團法人富邦慈善基金會捐贈3百萬、台積電捐贈1台價值22萬的零接觸智慧防疫自助機、南部化成股份有限公司捐贈3千個醫療防疫面罩，成為台灣抗疫堅強後盾。
鄭文燦說，部桃歷經群聚感染風波，40天後終於全面復原營運，相信會提供給桃園市民更好的服務，部桃是除了林口長庚外最大的醫院，每天急診300人次、門診3000人次，住院病床超過700床，ICU病床也有超過60床，如此重要的醫院，希望能在醫院評鑑中成為準醫療中心。
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