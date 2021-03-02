快訊

鳳梨去年銷澳僅56公斤果乾？ 農委會回應了

南台灣地牛翻身 屏東最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市砸7500萬元活化農會老米倉 明年搖身變小劇場

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，文化局將展開修復活化。圖／桃園市文化局提供
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，文化局將展開修復活化。圖／桃園市文化局提供

桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，保存防潮壁、大跨距木屋架、上下通氣窗、雨庇等日治時期米糧倉庫建築特色，2017年市府公告登錄為歷史建築並規畫活化，今天辦祈福開工與說明會。市長鄭文燦說，將斥資7500萬元活化打造小劇場與服務空間，與結合米食體驗館、市民活動中心的空間使用，延續文史生命。

這3座倉庫位於桃園區新生路，當時是日治時期昭和11年（西元1936年），為配合米穀自治管理法加強儲藏場所而興建，米穀最怕潮濕變質，建築設計強化通風、防潮，雖然時間一晃已過80多年，迄今仍可見木摺防潮壁、大跨距木屋架，還有上下通氣窗，開口處設計雨庇等特殊設計，但因長年日曬雨淋，外牆有髒汙、破損與開裂情形。

市府為活化倉庫空間，也保存其歷史建築文化價值，決定展開修復活化計畫，今天熱鬧開工，建築師詹益榮簡報說明，A、B棟倉庫為日治後期興建，屬於廣間型磚造歷史建築，倉庫外牆間有空氣層，可達到隔熱與通風效果，建築構造可隔離穀物與牆體，避免接觸到磚體的潮氣，上下也有通氣窗，增加倉庫內部對流。

C棟倉庫則為戰後興建，與A、B兩棟不同，沒有防潮壁，但保有切妻式屋頂 、前門牆上掛有「臺灣省糧食局局有倉庫桃園4號」及「儲存糧食局公糧庫房第2號」牌面等特色，倉庫內還設有竹篾筒及標尺。

詹益榮說，修復會將倉庫分上、中、下3個區段分開處理，屋頂部分會原貌修復，恢復屋內日式黑瓦、屋架檢修，中間倉庫則會凍結保存，將室內與外牆清洗保存，室內地坪則會依據再利用性質新作，未來戶外也將設置假日市集，也會有無障礙設計，方便民眾來訪。

市府文化局指出，靠新生路的A棟倉庫將作為市民活動中心、米食體驗館，B棟倉庫則將大造為150人座位小劇場，緊鄰的C棟倉庫則是支援小劇場服務空間，修復及再利用總經費7500萬元，工程包含歷史建築本體修復及再利用工程，預計明年4月完工。

鄭文燦說，他上任以來完成許多歷史建築活化案，包括台鐵倉庫變為軌道建設館、舊桃園分局變新住民文化會館、警察宿舍成為七七藝文町等，這次感謝農會釋出老倉庫空間供活化，將打造為小劇場、米食體驗館與市民活動中心作為多元使用，明年就會完工。

桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，C棟倉庫內還設有竹篾筒及標尺。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，C棟倉庫內還設有竹篾筒及標尺。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，設有上下通風窗加強通風。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，設有上下通風窗加強通風。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化，今天進行祈福開工儀式，市長鄭文燦（中）等人今天出席。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化，今天進行祈福開工儀式，市長鄭文燦（中）等人今天出席。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化各有不同功能。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化各有不同功能。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化，今天進行祈福開工儀式，市長鄭文燦（中）等人今天出席。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化，今天進行祈福開工儀式，市長鄭文燦（中）等人今天出席。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，市府展開修復活化。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，保留防潮壁的特殊設計。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，保留防潮壁的特殊設計。記者張裕珍／攝影

歷史建築 修復 劇場

延伸閱讀

苗市農會理事選舉激烈 抽籤現任總幹事陣營勝出

台南後壁農會理事改選翻盤 權力結構恐調整

金門縣農會新任理監事出爐 12日將選出「3巨頭」

桃園4農會率先改選理監事 蘆竹理監事同額當選

相關新聞

桃園鐵路地下化2030年全線通車 明年4月動工

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫於去年9月2日奉行政院核定綜合規畫報告，計畫路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平...

桃園永和市場今年將拆除 市府啟動滅鼠計畫

桃園大廟後方永和市場將拆興建桃捷綠線G08站體，因市場周邊老鼠橫行，地方憂心拆除後鼠患，經發局已先放黏鼠板、投老鼠藥，但...

桃市砸7500萬元活化農會老米倉 明年搖身變小劇場

桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，保存防潮壁、大跨距木屋架、上下通氣窗、雨庇等日治時期米糧倉庫建築特...

部桃今受贈1輛乳房X光攝影車 全桃園市現有15輛

衛生福利部桃園醫院桃園醫院今天舉行乳房X光攝影巡迴車及社區醫療巴士等捐贈儀式，院長徐永年說，醫院苦於無乳房X光攝影車可即...

英國藝術家藏身中壢 巧手還原「哈利波特魔法巷」

來自英國的袖珍屋藝術家Gerry Welch，久居桃園中壢投身創作長達7年之久。即日起他在中原大學舉辦首次亞洲個展，盛大...

竹市成立「農林漁牧業普查處」 將訪查6500個經營單位

為辦理109年度農林漁牧業普查，新竹市政府今宣布成立農林漁牧業普查處，由副市長沈慧虹主持揭牌典禮。市府表示，將自今年5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。