桃市砸7500萬元活化農會老米倉 明年搖身變小劇場

桃園區農會旁3座老倉庫是桃園郡時期的米穀統制組合倉庫，保存防潮壁、大跨距木屋架、上下通氣窗、雨庇等日治時期米糧倉庫建築特色，2017年市府公告登錄為歷史建築並規畫活化，今天辦祈福開工與說明會。市長鄭文燦說，將斥資7500萬元活化打造小劇場與服務空間，與結合米食體驗館、市民活動中心的空間使用，延續文史生命。

這3座倉庫位於桃園區新生路，當時是日治時期昭和11年（西元1936年），為配合米穀自治管理法加強儲藏場所而興建，米穀最怕潮濕變質，建築設計強化通風、防潮，雖然時間一晃已過80多年，迄今仍可見木摺防潮壁、大跨距木屋架，還有上下通氣窗，開口處設計雨庇等特殊設計，但因長年日曬雨淋，外牆有髒汙、破損與開裂情形。

市府為活化倉庫空間，也保存其歷史建築文化價值，決定展開修復活化計畫，今天熱鬧開工，建築師詹益榮簡報說明，A、B棟倉庫為日治後期興建，屬於廣間型磚造歷史建築，倉庫外牆間有空氣層，可達到隔熱與通風效果，建築構造可隔離穀物與牆體，避免接觸到磚體的潮氣，上下也有通氣窗，增加倉庫內部對流。

C棟倉庫則為戰後興建，與A、B兩棟不同，沒有防潮壁，但保有切妻式屋頂 、前門牆上掛有「臺灣省糧食局局有倉庫桃園4號」及「儲存糧食局公糧庫房第2號」牌面等特色，倉庫內還設有竹篾筒及標尺。

詹益榮說，修復會將倉庫分上、中、下3個區段分開處理，屋頂部分會原貌修復，恢復屋內日式黑瓦、屋架檢修，中間倉庫則會凍結保存，將室內與外牆清洗保存，室內地坪則會依據再利用性質新作，未來戶外也將設置假日市集，也會有無障礙設計，方便民眾來訪。

市府文化局指出，靠新生路的A棟倉庫將作為市民活動中心、米食體驗館，B棟倉庫則將大造為150人座位小劇場，緊鄰的C棟倉庫則是支援小劇場服務空間，修復及再利用總經費7500萬元，工程包含歷史建築本體修復及再利用工程，預計明年4月完工。