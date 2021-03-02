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英國藝術家藏身中壢 巧手還原「哈利波特魔法巷」
來自英國的袖珍屋藝術家Gerry Welch，久居桃園中壢投身創作長達7年之久。即日起他在中原大學舉辦首次亞洲個展，盛大展出13件1:12的袖珍屋創作，除有迪士尼城堡，還有特別為本次特展耗時9個月打造的新作「哈利波特斜角巷」，擄獲大小朋友的心。
Gerry Welch是英國著名都鐸式袖珍屋藝術家，在英國及美國皆有豐富展出經歷，迪士尼頻道還曾委託他創作袖珍城堡。本次展出作品中最吸睛的莫過於「哈利波特斜角巷」，包括斜角巷的道路及各式商店斜商品、守護銀行的龍、魔法師的夥伴貓頭鷹，都鉅細靡遺地呈現，彷彿踏進哈利波特的魔法世界。
展覽開幕當天，Gerry Welch親自導覽作品與創作理念，中原大學設計學院院長趙家麟致詞表示，這次的展覽有大量中世紀都鐸式建築，會鼓勵學生來參觀了解500多年前的英國建築歷史與特色。
「英國袖珍屋藝術家Gerry Welch在台首展」自3月2日至4月10日在中原大學展出。
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