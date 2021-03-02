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大溪老茶廠百年建築、設備茶香文化味濃 遊北橫別錯過
桃園市長鄭文燦今天中午訪視大溪老茶廠（觀光工廠），並品茗在地蜜香紅茶。鄭文燦表示，台灣農林公司經營的大溪老茶廠，保留過去製茶設備及歷史建築，遊客體驗茶葉文化時，也可感受百年歷史建築的雋永風貌，茶廠還吸引網美文青打卡拍照，成為桃園的魅力觀光工廠。
鄭文燦說，市府持續推動疫後振興、安心旅遊，邀請大家來桃園。目前正值北橫櫻花季，歡迎遊客走訪探索北橫、賞櫻前，先到大溪老茶廠認識台灣百年茶業文化，感受台7線北橫觀光展現不同魅力。
鄭市長指出，大溪老茶廠建於民國15年，日據時代為三井合名會社「日東紅茶」出產基地，民國35年改名為「大溪茶廠」，當時台茶興盛，盛產的日東紅茶每年約有600英噸外銷歐美國家，戰後轉型為產業文化基地，成立觀光工廠已有8年，其獨特文化和價值，不僅總統蔡英文曾陪同瓜地馬拉總統伉儷參觀，也成為桃園接待外賓的最佳參訪景點。目前大溪老茶廠後方約8公頃土地正在修建櫻花步道，未來可串聯廠內外景點，展現更多旅遊魅力。
市議員李柏坊、前市議員邱顯二和市府團隊、台灣農林公司總經理林金燕、副總經理劉玲珠、大溪老茶廠店長萬光久都一同出席訪視。
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