苗市農會理事選舉激烈 抽籤現任總幹事陣營勝出

苗栗市農會今天召開會員代表大會，在9席的理事選舉，前、現任總幹事陣營先各取得3席，最後3席有4人同票，經抽籤後，由現任總幹事謝錦明陣營以共取得5席勝出。

苗栗縣17個基層農會今天同步召開會員代表大會並選舉理事、監事及出席上級農會會員代表，其中，苗栗市農會現任總幹事謝錦明與前任總幹事吳世垣陣營各自掌握的會員代表人數平分秋色，被視為一級戰區。

苗栗市農會共計45名會員代表，上午1人缺席、出席44人，9席理事選舉採無記名限制連記法投票，每人最多投4票，結果謝、吳陣營各自掌握3席（各獲18票）及各2人同獲17票；其中，同獲17票的4人僅能取3席，經抽籤後，謝錦明陣營最後以共取得5席勝出。

苗栗市農會選舉競爭激烈，警方上午動員人力到場協助維護秩序，選舉過程歷時約2個多小時，過程中一度出現口角爭執，但衝突並未擴大。