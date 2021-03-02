新竹縣農林漁牧業普查處揭牌 預計訪查3萬戶
5年一次的農林漁牧業普查，將從5月1日起至6月30日間展開，新竹縣成立農林漁牧業普查處，由縣長楊文科擔任普查處普查長，今天揭牌，楊文科表示，預計將訪查的對象有3萬戶，普查員將遵循「三不+二會」的原則，請民眾安心受訪。
楊文科表示，農林漁牧普查除了是中央制定農業政策的參考，也有助於了解當地農林漁牧業現況，可提升農產品附加價值、促進農業升級，並活化產銷通路，增加農民收益。
縣府主計處長黃文琦說，普查期間各鄉鎮市公所會派普查員親自到農漁民家普查，而「三不+二會」原則的「三不」，是指普查員「不會洩漏個人資料給任何人」、「不會詢問普查表以外的資料」、「不會要您提供帳戶或存摺」，「二會」則是指普查員「會配戴普查員證」、「會親自遞送致受訪戶函」，大家回答的各項資料，除供整體統計分析外，決不作其他用途。
主計處表示，這次普查由行政院主計總處統籌規畫，各縣市政府及鄉鎮市區公所協助辦理，主計處與農業處共同負責普查的規畫、訓練及推動，將動員主計、民政、戶政、村里幹事及相關人員等約380名人力，共同推動普查作業。
縣府也邀請寶山鄉橄欖先生余振華分享過去接受普查的經驗，余振華說，普查過程大約只有短短10分鐘，訪查員都會隨身攜帶證件，詢問的內容以他種植橄欖為例，包含實際經營的情況、種植面積，以及全家務農的人力概況，希望大家能夠配合，讓普查工作圓滿完成。
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