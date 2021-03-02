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桃園4農會率先改選理監事 蘆竹理監事同額當選
桃園市基層農會今天起3天召開新任會員代表大會投票選舉新任理、監事和市農會代表，蘆竹、桃園、楊梅、大溪區4農會今天上午率先召開會員代表大會改選理監事，蘆竹區農會現任主流派系囊括過半數會員代表，規畫理事9人、監事3人及市農會代表5人，均同額當選，該農會預定本月10日舉行新任理監事會，改選理事長 常務監事及遴聘總幹事。
蘆竹區農會現任主流派系掌握45席新任會員代表過半以上，會員代表大會改選理監事和市農會代表，由於理事9人、監事3人及市農會代表5人同額競選，沒有意外均順利當選，當選名單包括，理事黃教陽、徐垂勇、洪丁貴、劉勝全、黃永松、陳進福、郭啟漢、許日昌、莊守智9人，監事錢得勝、鄭健智、劉福勝3人，市農會代表黃政得、陳標、黃東明、黃阿忠及林守儀5人。
蘆竹區農會表示，新任理監事當選後，預定本月10日舉行理事長、常務監事及總幹事「3巨頭」選舉，其中錢得勝2屆理事長任滿規畫選任常務監事、黃教陽規畫選任理事長，現任總幹事陳春郎同額遴選，「3巨頭」選舉可望順利當選。
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