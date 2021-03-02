官民共築苗栗陶藝文化 陶藝家3人捐贈創作給縣府典藏

苗栗縣陶藝名家李仁燿、賴羿廷、張維翰3人今天上午連袂將去年在「苗栗陶藝術節」創作示範的作品捐贈給縣府，藉此象徵縣內官方與民間的攜手互助，共築苗栗陶藝文化。

苗栗縣政府2016年首次舉辦「苗栗陶」台灣柴燒藝術節，且每年持續舉辦，透過苗栗陶藝術讓更多國人了解苗栗陶藝的發展與當代陶藝多元面貌，活動結合展覽、陶藝市集、現場陶藝大師示範創作及藝文表演等，邀全國民眾體驗認識苗栗陶藝之美。

苗栗縣文化觀光局指出，去年受新冠肺炎影響，全球經濟發展與人際往來飽受衝擊，但縣府仍排除萬難，持續邀國內外陶藝名家駐村創作交流、辦陶藝競賽與展示創作與典藏作品，還結合在地客家族群文化特色，重塑「苗栗陶」強烈的簡約風格，展現出苗栗客家柴燒生活陶的獨特美感。

苗栗年輕世代的陶藝名家李仁燿、賴羿廷、張維翰3人去年在苗栗陶藝術節現場示範陶藝手拉坏、擠坯及壓條技法，完成的3件陶藝作品分別為命名「綻藍」、「經綸滿腹」及「春曉」，上午由3名陶藝捐贈給縣府典藏。

苗栗縣長徐耀昌代表接受，他強調為維護苗栗陶藝技藝的傳承，縣府投注相當多心力與資源，期望苗栗陶藝產業發展能在新舊技藝傳承的火花中，奠定獨一無二的苗栗陶藝文化，將苗栗陶的招牌擦得更亮，走得更遠。