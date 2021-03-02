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桃園綠捷G09站地主抗議徵收 陳情巿府縮小面積
桃園航空城綠線捷運陸續施工，桃園區中正、民光、力行和埔新路規畫G09捷運站體，內政部預定明天召開土地徵收小組審議，規畫站體徵收的部分住戶今天上午喊口號抗議。陳情訴求「反對徵收」，6、70歲的黃姓、劉姓、簡姓等住戶表示，他們在此地住了40多年，突然被納入捷運站徵收，住戶反對徵收，該站既有公有地，住戶陳情市府重新設計、縮小面積，反對強徵民地。
桃園市政府捷運工程局表示，綠捷G09站因為中正路幅小，該捷運站體土地規畫一般徵收，市府已報請內政部審議，尚未核准，綠捷在該站旁中正路15公尺潛盾施工，站體面積不夠，去年與地主協議開發，在捷運設站必要的通風井、出入口範圍採聯合開發、協議價購徵收方式，並承諾非必要範圍若反對就剔除，針對部分不同意地主將持續溝通。
綠捷G09站體徵收地主約20多戶，中正路部分反對地主已剔除徵收外，民光路、力行路4住戶堅持反對徵收，他們以「不想被土地徵收小市民心聲」陳情，地主劉女、簡女表示，她們夫妻在此居住40 多年，退休歲月，希望在此平凡度過下半輩，辛苦建立的家不想被強制徵收，該捷運站為地下化線、站體還有公有地，陳情市府重新設計、縮小面積，是小市民爭取生存、居住權的小小心聲。
航空城反迫遷聯盟發言人田奇峰前往聲援、他表示，綠捷G09站體中間是公有地，周邊同意徵收地主可採聯合開發或協議價購方式，過去縣府時代做過環評，承諾只要住戶反對就不強制徵收，環評委員才同意，如今市府補送站出入口環差就要強徵民地，明顯違反承諾，既然埔新路部分地主可剔除，民光、力行路反對土地徵收地主希望市府尊重承諾不要強徵民地。
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