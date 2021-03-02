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苗栗推農村旅遊護照 內頁有「千元鈔」質感

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處推廣縣內農村旅遊，特別以「護照」形式印製了3萬本苗栗農村旅遊護照。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府農業處推廣縣內農村旅遊，特別以「護照」形式印製了3萬本苗栗農村旅遊護照。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府農業處推廣縣內的農村旅遊，今年特別以「護照」形式印製了3萬本苗栗農村旅遊護照，除了有QR Code提供各鄉鎮農遊資訊，護照本的數十張空白頁還可讓遊客和小朋友集章、享優惠，增添樂趣。

農業處休閒農業科指出，苗栗位於新竹、台中之間，是台灣西部最適合旅遊及度假的勝地，不僅氣候宜人，包括桐花、木雕、溫泉、水果、陶瓷、客家菜更是苗栗觀光的6大特色，結這6項觀光資源，安排一趟3天2夜或2天1夜的度假行程，是旅客遊苗栗的最佳選擇。

休閒農業科長許家興指出，農業處今年以護照形式取代往年的摺頁式宣傳品，除了行銷18鄉鎮市的農村旅遊特色、景點、商家資訊，並結合100間店家提供優惠，持有護照的遊客只要以手機掃描護照內頁的QR Code，就可獲得當地的旅遊或推荐景點資訊。

許家興說，苗栗農村旅遊護照印製要求質感，除了紙質佳，空白頁並有仿千元鈔質感的淺藍色襯底圖案 ，整本護照60頁空白頁，可供遊客集章、記錄心情或旅遊事項；農村旅遊護照目前分送各旅行社、縣府相關單位服務台供民眾免費索取。

苗栗縣政府農業處推廣縣內農村旅遊，特別以「護照」形式印製了3萬本苗栗農村旅遊護照。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府農業處推廣縣內農村旅遊，特別以「護照」形式印製了3萬本苗栗農村旅遊護照。記者胡蓬生／攝影

護照 農村旅遊 新竹

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