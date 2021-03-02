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苗栗市農會理事4取3抽籤 現任總幹事謝錦明陣營勝出

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市農會改選緊繃，警方嚴陣以待。記者范榮達／攝影
苗栗市農會改選緊繃，警方嚴陣以待。記者范榮達／攝影

苗栗縣17家基層農會今天同步召開會員代表大會，一級戰區苗栗市農會現任總幹事謝錦明、前任總幹事吳世垣各掌握出席22席，理事投票有4人同票，必須抽籤取3席，驚濤駭浪下，謝錦明陣營勝出，掌握5席比4席優勢，續掌市農會。

市農會屆次改選，重演謝錦明、吳世垣纏鬥劇碼，並牽動將來苗栗縣長、苗栗市長等地方選舉，各方政治力介入，雙方也勢均力敵，今天上午的市農會新一屆會員代表大會，1名會員代表刻意缺席下，兩邊陣營平方秋色，集體報到壁壘分明，一度發生口角小衝突，還好並沒有擴大。

44人出席，採無記名限制連記法投票，理事9席最多能投4人，雙方陣營各掌握22名會員代表，規畫5席理事，也都沒有跑票，各全部投出總票數88票，前6名各18票當選，後4名各17票，必須抽籤取3名，結果由謝錦明勝出，吳世垣再次飲恨。

市農會改選競爭激烈，警方嚴陣以待，動員32人，縣警局長周煥興、苗栗分局長楊贊鈞等人都到場關心，並約制投票會場外4車16人可疑人士，並到缺席的會員代表附近守望，預防意外狀況，選舉理事、監事、出席上級農會代表兩個多個小時，過程相當平和。

苗栗市農會改選勢均力敵，會員代表大會雙方壁壘分明。記者范榮達／攝影
苗栗市農會改選勢均力敵，會員代表大會雙方壁壘分明。記者范榮達／攝影
苗栗市農會理事選舉4人同票，必須抽籤取3席，過程扣人心弦。記者范榮達／攝影
苗栗市農會理事選舉4人同票，必須抽籤取3席，過程扣人心弦。記者范榮達／攝影
苗栗市農會改選勢均力敵，會員代表大會雙方壁壘分明。記者范榮達／攝影
苗栗市農會改選勢均力敵，會員代表大會雙方壁壘分明。記者范榮達／攝影
苗栗市農會改選緊繃，警方約制會場外可疑人士。記者范榮達／攝影
苗栗市農會改選緊繃，警方約制會場外可疑人士。記者范榮達／攝影
苗栗市農會理事選舉4人同票，必須抽籤取3席，過程扣人心弦。記者范榮達／攝影
苗栗市農會理事選舉4人同票，必須抽籤取3席，過程扣人心弦。記者范榮達／攝影

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