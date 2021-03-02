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郵局送兩千包裹！滿滿藻礁公投連署書讓志工們驚呼
藻礁公投昨晚統計收回1萬7242份連署，累計收件31萬3939份，距離環團自訂安全門檻35萬只剩3萬6000份。228連假後，郵局今天第一天上班，更送來爆量連署書，預計今天總共會有2000份以上包裹，23個箱子裝不夠，還得出動麻布袋才裝得下，驚人數量讓志工們都驚呼「我的老天啊！」
受到東北季風影響，中壢藻礁公投總部一早雨勢不小，總部門口不像往日擺設連署桌，但仍有幾位民眾特地開車送來連署書，還有人登門想當志工。
公投領銜人潘忠政表示，總部3天假期，每天平均收到3萬份以上，今天從郵局送過來的連署書一箱一箱裝來，一口氣收到了20多箱，很明顯今天一定會過35萬份。
潘忠政說，議題不斷受到民眾關注有幾個原因，第一，夥伴從12月開始推動，再來開始有網紅關心，包括一向偏綠營的律師呂秋遠也號召粉絲投入，大學生開學後發動「粉紅風暴」更是關鍵。
潘忠政說，政府一直以來避重就輕，又靠網軍瘋傳哏圖，結果藻礁聲量上升，就算不認識藻礁的民眾都開始關注，相信今天收到的連署書會再創記錄。
總部收回巨量連署，公投小組成員陳逸樺表示，現在最大的困難是平日志工不足，學生和上班族要下午才能幫忙，不過由於個資疑慮，要讓志工明瞭整理資料的SOP，也無法一下子收太多志工。
儘管連署時程樂觀，但公投小組預估，開學第二週後，大專院校學生忙於課業，連署量可能會微幅下滑；一些連署點開始佈署母親節檔期的動線，無法繼續提供場地，種種原因讓環團一刻不敢鬆懈。
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