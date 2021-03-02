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販賣機不賣商品只借書 竹市新增兩座微型圖書館
新竹市稅務局、演藝廳內近日出現兩台類似販賣機機台，市長林智堅今解謎，兩座機台是「微型圖書館」，不賣商品，只借書，每座圖書館書藏量都達350本，包含親子教養、人文歷史、商務理財等類別，圖書館還設有360度櫥窗展示書籍，方便民眾輕鬆挑選，今後民眾辦理稅務、看完藝文表演就能順手借還書。
林智堅今至微型圖書館借書，從360度櫥窗挑書，利用竹市行動圖書館APP行動借閱證操作借書，林智堅說，微型圖書館操作簡單，還可使用借閱證、行動借閱證等，真的很便利。竹市目前已有兩座微型圖書館，正積極打造第三座，讓民眾享有更多元借書管道。
文化局表示，稅務局微型圖書館設置於一樓大廳，即使稅務局結束營業時間，民眾也可從側門自由進出。演藝廳的微型圖書館，服務時間為周二至周日上午9點至下午5點。
文化局說，民眾從微型圖書館櫥窗看好想借書籍後，輸入圖書位號即可輕鬆完成借閱。微型圖書館每人最多可借閱4本，借期14天，可於任一座微型圖書館歸還。微型圖書館可使用新竹縣市任一公共圖書館借閱證（新竹縣讀者須已啟用一證通）、身分證、綁定借閱證之悠遊卡等。
另外，文化局在新竹市稅務局、辛志平校長故居、李克承博士故居、新竹市身心障礙福利服務大樓、新竹市托育資源中心暨親子館（東區、北區、香山區）等11個據點提供「Hami Book電子書場域閱讀」服務。民眾可透過手機、平板電腦等智慧型載具，利用GPS定位方式，就線上免費閱覽多達200種期刊、報紙及逾1萬本書籍。
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