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苗栗原民部落特色道路改善7案 獲核定補助5600多萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
「原住民族部落特色道路改善計畫」補助苗栗縣7案，總經費約5646萬元，縣政府原住民族事務中心將陸續發包及施工。圖／苗栗縣政府提供
「原住民族部落特色道路改善計畫」補助苗栗縣7案，總經費約5646萬元，縣政府原住民族事務中心將陸續發包及施工。圖／苗栗縣政府提供

原住民族委員會最近核定補助「原住民族部落特色道路改善計畫」苗栗縣7案，總經費約5646萬元，縣政府原住民族事務中心將陸續發包及施工，改善原住民族地區特色道路，通暢部落產業交通命脈，提升道路品質，打造幸福宜居部落。

原民事務中心指出獲核定補助7案，包括泰安鄉清安村大坪部落聯絡改善工程905萬元、南庄鄉東河村南天道路改善工程541萬元、獅潭鄉百壽村馬陵社道路及新莊道路改善工程263萬元，及泰安鄉中興村出火道路改善工程565萬元、中興村中興3鄰道路改善工程952萬元、象鼻村永安北支線道路改善工程1434萬元、錦水村圓墩群山道路改善工程986萬元。

原民會原住民族部落特色道路改善計畫，協助地方政府改善原鄉地區道路，使部落皆有順暢安全的道路，且強化特色產業與人文資源聯絡道路工程，全面性提升原鄉道路品質，並串聯原鄉特色產業、支援人文發展，促進經濟產業發展。

原住民 南庄

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