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連續假期出海翻船落海1死1傷 海巡出動直升機搜救

桃機爆防疫破口！擄人犯期滿返台 竟自行搭車遊蕩北車

南庄遊客迷途不適車爆胎 警連假為民服務忙不停

中央社 / 苗栗縣1日電

苗栗南庄加里山、護魚步道等景點在連假期間湧入不少遊客，狀況頻傳，有民眾登山迷途、身體不適，也有駕駛人車輛爆胎、受困泥淖向警方求援，員警馬不停蹄及時為民服務幫忙解圍。

頭份警分局今天指出，28日接連接獲民眾車輛受困求助案件，楊姓女子上午開車行經南庄鄉東河村苗21線途中，車輛輪胎遭刺破，無法行駛，陸家派出所所長高耀芳前往協助更換備胎；下午獅山村則有張姓男子依導航指引路線行駛，在狹小產業道路會車時，輪胎陷入泥淖，車輛動彈不得，田美派出所警員前往協助脫困；到了晚間近6時，蓬萊村苗124線護魚步道停車場內傳出民眾車輛爆胎，員警又帶著千斤頂前往協助換胎。

另外，斗坪派出所巡佐吳順富28日傍晚巡邏行經頭份市斗坪里一處巷道時，發現74歲吳姓老翁疑似身體不適，趴臥於自小客車後車廂，意識薄弱，隨即通報消防救護人員前往將吳男送醫急救，幸無生命危險。

警方表示，到了晚間7時許，勤務中心又傳來消息，4名登山客前往南庄鄉加里山登山，其中2人走失，蓬萊派出所員警與南庄消防隊立即入山尋找，40分鐘後在蓬萊二坪登山口，尋獲腳踝受傷的張姓與盧姓女子，不料另外2名登山客擔心同伴安危，竟自行摸黑上山，還好因不熟悉路況即時折返，途中經陸家派出所員警指引平安下山，4人最後在南庄消防分隊會合，平安下山。

頭份分局長何孟宗表示，連假期間員警除了執行交通疏導勤務，也積極處理為民服務工作，協助民眾脫困、送醫等案件共計5件，雖然勤務比平常時期更加繁瑣，但皆順利完成任務，藉此也呼籲民眾，外出旅遊應事先檢查車況、熟悉路徑，以確保快樂出門、平安回家。

南庄 連假

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