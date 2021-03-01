水稻保險了嗎？ 苗栗最高可以補助到75%保費

氣候環境變遷，天然災害發生強度及頻率不斷增加，農委會為保障種稻農友收益及財產安全推辦水稻保險，由保險公司推出「富邦產物水稻區域收穫農作物保險」商品，中央加上苗栗縣政府最高可以補助到75%保險費，受理到3月底，可向農會或富邦保險0800-009888洽辦。

縣府指出，水稻保險商品只要投保水稻所在鄉鎮市平均收穫量，低於該鄉鎮市的保證收穫量（投保鄉鎮市近5年平均每公頃稻米生產量與保單產量保證程度的乘積，今年第1期作保障程度為90%），則該鄉鎮市所有投保的田區皆可獲得理賠，無須個別勘查認定。

水稻保險商品農委會補助50%保險費，縣府補助比例依農友自行負擔保險費比例，補助同等比例，最高補助25%，但農友應自付保險契約投保比例須達10%，縣府才補助，如果啟動理賠時，賠償金額則依保險費比例計算。