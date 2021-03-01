桃園基層農會3巨頭改選競爭 蘆竹農會賺錢3巨頭變動小

桃園市基層農會會員代表選舉投開票結果出爐，各區農會抬面下角逐理事長、常務監事及總幹事運作，蘆竹區農會現任派系在會員代表改選囊括過半席次，可望掌握理事長、常監、總幹事人選，該農會人士今天下午表示，現任理事長錢得勝2任期滿屆卸任，初步規畫選任常務監事，常監黃教陽轉任理事長，現任總幹事陳春郎同額選舉，陳為資深總幹事，任內績效良好獲農民支持，「3巨頭」選舉平和。

桃園市府農業局表示，明天2日到4日，各區農會召開會員代表大會、改選理監事，明天由桃園、蘆竹、大溪、楊梅4區農會率先召開會員代表大會登場，本月10日到12日各區農會召開理監事會議，改選理事長、常監及遴聘總幹事。

蘆竹區農會人士表示，蘆竹區農會營運績效為全市數一數二，今年選舉平和，錢得勝2屆理事長期滿，規畫轉任常務監事、黃教陽由常務監事轉任理事長，60歲現任總幹事陳春郎，擔任5屆總幹事20年，現任最資深總幹事，也因任內營運績效好，獲農民支持，這次同額競選，可望順利遴聘連任。