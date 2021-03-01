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欠牌照稅只能對車輛強制執行？ 稅務局：所有財產皆可

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
稅務局提醒民眾，收到稅單一定要在規定的繳納期限內繳納，以免逾期被加徵滯納金，並被移送強制執行。記者陳斯穎／攝影
稅務局提醒民眾，收到稅單一定要在規定的繳納期限內繳納，以免逾期被加徵滯納金，並被移送強制執行。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府稅務局表示，近期有民眾因欠繳使用牌照稅，收到法務部行政執行署函請地政機關查封名下不動產的公文書，提醒民眾，若超過繳納期限30天仍未繳納，就會被移送強制執行，且納稅人所有財產都可以作為欠稅強制執行標的。另外，逾期未繳稅，每超過2天就會按滯納數額加徵1％的滯納金，最高可加徵至15％。

稅務局指出，民眾因未繳使用牌照稅而收到查封名下不動產的公文書，質疑欠繳使用牌照稅，不是只能對車輛強制執行嗎？

對此，稅務局解釋，納稅義務人逾期繳稅每超過2天，即按滯納數額加徵1％的滯納金，最高可加徵至15％，若超過繳納期限30天仍未繳納，就會被移送至法務部行政執行分署強制執行。

繳款書經稅捐稽徵機關合法送達後，民眾應於規定的期間內繳納稅款，如被移送強制執行後才繳納，除應繳納原本稅款外，尚需加徵15%滯納金，並負擔必要的執行費用，且所有財產皆可為執行標的，並不侷限於欠稅標的，也就是說欠繳使用牌照稅，有可能強制執行名下的不動產。

稅務局提醒民眾，收到稅單一定要在規定的繳納期限內繳納，以免逾期被加徵滯納金，並被移送強制執行，反而不划算。 民眾如想進一步了解，可撥打稅務局免費服務電話0800-366969或5518141轉分機520至524。

新竹 牌照稅

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