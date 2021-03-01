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協雲宮垃圾跟著櫻花大爆發？ 鄰居地主傻眼喊封山

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花大爆發，農曆年間垃圾子車堆滿大量垃圾。圖／讀者提供
苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花大爆發，農曆年間垃圾子車堆滿大量垃圾。圖／讀者提供

苗栗縣獅潭鄉、公館鄉交界協雲宮今年櫻花季大爆發，一名鄰居爆出尿布等大量垃圾入侵，史上最誇張，她在網路及臉書社團喊出「封山」議題，雖櫻花季早已落幕，仍餘波盪漾，引發網友熱議，批評部分遊客沒有水準，支持封山或贊成收費。

協雲宮周種植3000多棵櫻花，也是知名的賞櫻勝地，今年因低溫時間足夠，櫻花大爆發，盛開適逢農曆春節期間，湧入大批賞花遊客，主要聯絡道路苗24線大塞車，櫻花季雖已結束半個月左右，協雲宮一名鄰居在網路及臉書社團爆料垃圾問題，「封山」議題餘波盪漾。

她PO文指出協雲宮因為櫻花季人潮眾多，造成山林滿滿的垃圾，引起居民反感與困擾，沒有人願意處理滿山的垃圾，多到撿不完，台灣人的素質差到，逼人封山！許多網友紛紛回應支持，部分民眾沒有公德心、沒有水準，支持封山或收取清潔費，維護環境清潔。

她說，每年協雲宮櫻花季，附近的住戶及鄰居都要遭秧，垃圾入侵果園、田間，今年是史上最誇張，她利用夜間撿拾垃圾約1個月，還是清不勝清，甚至連尿布都任意棄置，她家的橘子園被丟垃圾包，叔叔路旁的李子園雖掛牌提醒，有些民眾還是拉下枝條與李花合照，但可知枝條彈回去，花落都是農民的損失。

獅潭鄉公所秘書王千道表示，「協雲宮不可能封山」，公眾道路不可能說封就封，櫻花季期間協雲宮有設攤，公所會要求廟方善盡管理之責。另，協雲宮也回應，櫻花季期間因農曆春節連假，垃圾子車沒有清運，以致所見PO出照片有大量垃圾，來年櫻花季將會多設垃圾桶，並籲請遊客自律。

苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花大爆發，路邊可見丟置的尿布。圖／讀者提供
苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花大爆發，路邊可見丟置的尿布。圖／讀者提供
苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花大爆發，路邊李子園雖掛了告示牌仍遭殃。圖／讀者提供
苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花大爆發，路邊李子園雖掛了告示牌仍遭殃。圖／讀者提供
苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花大爆發，垃圾衍生出封山議題餘波盪漾。圖／本報資料照片
苗栗縣獅潭鄉協雲宮今年櫻花大爆發，垃圾衍生出封山議題餘波盪漾。圖／本報資料照片

櫻花季 春節

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