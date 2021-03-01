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桃園新屋石滬陸續修復中 預估2023年可重現11座石滬

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市新屋區有11座較完整的石滬，9座在蚵間里，2座在深圳里，市府海岸管理工程處委託石滬協會協助修復工作，預計2023年可重現新屋沿海11座石滬。圖／市府環保局提供
桃園市新屋區有11座較完整的石滬，9座在蚵間里，2座在深圳里，市府海岸管理工程處委託石滬協會協助修復工作，預計2023年可重現新屋沿海11座石滬。圖／市府環保局提供

桃園市新屋區有11座較完整的石滬，9座在蚵間里，2座在深圳里，市府海岸管理工程處委託石滬協會協助修復工作，目前1、2、3、6號共4座石滬已修復完成，其餘還在進行中，預計2023年可重現新屋沿海11座石滬，全數納入文化資產

市府環保局表示，位於新屋區的石滬可追溯至清領時期，全盛時期石滬高達40多座，先民利用海邊常見的鵝卵石，在潮間帶堆砌而成弧形石堤，魚群在漲潮進入石滬並困在滬內，退潮時漁民就能用牽網方式將受困的魚群捕撈起來，但近年這種看天吃飯的石滬漁業已成為少數。

環保局說，為此市府在2019年4月8日將新屋蚵間石滬群中現況較佳的2、3、6號石滬，依文化資產保存法規定登錄為文化景觀，藉此加強對石滬的保護，待其他石滬修復完成也將登錄為文化景觀。

桃園石滬協會理事長許仁郎指出，新屋蚵間石滬群屬於家族滬，是依憑家族力量建造而成，建造規模較其他區域的石滬較小，修滬人力凋零且缺乏，協會受海管理處委託進行2、3、6號石滬的修復工作，更自費自力完成1號石滬的修復。

談及石滬的觀光措施，環保局表示，海管處早已開始編纂石滬通識教材，預計今年4月會開課，將開辦石滬解說菁英班，每班招收15人，規畫36小時的訓練課程，希望藉以培養出能寫、能說、能帶的全能解說員，配合開發石滬修築體驗遊程，以培育500位種子教師為目標，傳承新屋百年石滬文化。

修復 文化資產

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