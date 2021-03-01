桃園市低地板公車不開後門惹民怨 施行至今僅開罰16件

有桃園市民抱怨，「明明公車後面也有刷卡機，為何都只開前門？」，市議員陳治文也曾點出，不開後門會拖累營運效率，只要路線不經高速高路，強制規定上下車時前、後門都要開，不過施行1年多來僅開罰16件，陳認為，宣傳不佳須再改善。

桃園市民在網路上表示，上周在學生放學時間搭乘公車，車上滿滿都是人，連上公車都要靠擠的進去，好不容易到站要準備下車，刷了後門刷卡機但門卻沒開，他只能一路擠到最前面，從前門下車，他困惑發問，「難道後門刷卡機是裝假的？」。

一名王姓大學生說，到台北唸書後發現公車的前、後門都會開，尤其是對老人家、有提重物的民眾來說，的確方便很多。問及如在桃園遇到公車後門不開的狀況，會如何因應？她笑說，「擠到前面去啊！」，這算小事所以不會想去檢舉。

市府交通局回應，桃園市公車有837輛，其中有386輛為低地板公車，去年1月起已要求桃園市客運業者，低地板公車須開啟前後門，並製作貼紙張貼於公車上，方便民眾檢舉，不過也有例外的車輛，若路線會行經高速公路者則不適用該法規。

談及開罰狀況，交通局坦言，至今僅開罰16件，每件罰款2000元，檢舉案件不多，為此上周又再一次發公文給客運業者，要求落實開前後門、啟用後門刷卡機的規定，呼籲民眾可多撥打檢舉電話：03-3323255。

交通局說，通常司機不開後門的原因，包括人潮太擁擠，民眾站離後門太近，深怕夾傷民眾，司機也面臨到要開也不是、不開也不是的兩難狀況，並不是民眾一般認為是怕逃票才不開後門。