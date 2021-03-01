主打外送虛擬餐廳興起 苗衛生局稽查把關食安

近來因外送餐飲平台興起，坊間出現許多專供外送、無店面招牌的「虛擬餐廳」，但苗栗縣衛生局日前稽查部分業者環境雜亂、未符合衛生規範，要求限期改善。

苗栗縣衛生局表示，社會生活型態改變，加上疫情影響，民眾減少外出用餐，轉而透過外送平台訂購餐點，為確保民眾食品安全，日前派遣稽查人員前往外送平台合約餐飲業者進行現場查核。

衛生局長張蕊仙指出，經苗栗縣政府跨局處食品聯合稽查小組針對轄內業者查核結果發現，部分餐飲業者未符合食品良好安全衛生規範準則、無食品業者登錄外，還出現主打外送服務，沒有招牌實體店面的「虛擬餐廳」，皆予以輔導並依法要求限期改善。

張蕊仙表示，網路餐飲外送平台雖然是新興的餐飲營業模式，但消費者透過網路訂餐，由外送服務人員配送餐點至消費者指定地點，其中有參與或提供食品運送服務等行為，即屬食品安全衛生管理法規範之食品業者，應符合食安法相關規定，提醒民眾訂購前，應慎選有信用的實體店面與合乎衛生規範的餐飲業者。

衛生局呼籲餐飲業者，應符合食安法相關規定及網路美食外送平台業者自主衛生管理指引，若查有衛生缺失經限期改善，屆期未改善者，可依食安法處6萬元至2億元罰鍰，民眾若有相關食安問題可電洽037-558776諮詢。