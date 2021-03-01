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改造罐頭遊具 竹縣竹北4座特色公園設計圖線上公開

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北高鐵都市計畫區高鐵公7特色公園，將童話故事「傑克與魔豆」中適合攀爬的藤蔓作為整體規畫構想。圖／新竹縣政府提供
竹北高鐵都市計畫區高鐵公7特色公園，將童話故事「傑克與魔豆」中適合攀爬的藤蔓作為整體規畫構想。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府投入2億元改造公園罐頭遊具，規畫3年內打造22座特色公園，預計今年底可完成7座，為讓公園更貼近民眾需求，近日將竹北市第一波將施作的4座公園基礎設計公開在臉書專頁「五色鳥飛閱公園」，邀請民眾上網瀏覽，提供意見給設計單位參考。

縣長楊文科表示，縣府去年已舉辦8場工作坊，讓關心公園議題民眾都能表達想法，也讓建築與景觀設計團隊能聆聽使用者經驗，廣納不同年齡層、族群意見，希望達成「好玩的公園就在我家」的目標。

縣府產發處表示，先前在竹北的工作坊中，孩子們大膽以寶特瓶、回收材料製作高聳的高塔、滑梯等遊具雛形，並參考民眾回饋意見，設計團隊緊抓學齡前兒童活潑、愛冒險特性。

竹北高鐵都市計畫區高鐵公7、高鐵兒4特色公園，以童話故事「傑克與魔豆」為概念啟發，將適合攀爬的「藤蔓」作為整體規畫構想，設計「巨人獵逃」、「巨人城堡遊戲塔」等裝置，結合國內外遊具，打造充滿特色的公園設施。

斗崙都市計畫區的公兒9公園、公24公園，則規畫不同年齡層活動區域，從學齡前兒童到樂齡族都能開心使用，滿足在地民眾需求。其中，公兒9公園，利用公園原有「鳳凰木意象」打造鳳凰造型特色滑梯，位於新崙里的公24公園，以在地原有地景規畫溜滑梯、攀爬區等多項遊戲設施。

AI智慧園區北側的公園為竹北首座共融式公園，園內規畫7大類遊具設施，並兼具滯洪、生態調節、景觀、休憩等功能，預計在今年6月前開放。停6停車場上方的兒十公園規畫地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區和體健設施區，設置多個無障礙遊戲設施，預計明年6月與停車場一同完工。

竹北高鐵都市計畫區高鐵兒4特色公園，以童話故事「傑克與魔豆」為概念啟發規畫整體遊具設施。圖／新竹縣政府提供
竹北高鐵都市計畫區高鐵兒4特色公園，以童話故事「傑克與魔豆」為概念啟發規畫整體遊具設施。圖／新竹縣政府提供
斗崙都市計畫區的公兒9公園規畫不同年齡層活動區域，並利用公園原有「鳳凰木意象」打造鳳凰造型特色滑梯。圖／新竹縣政府提供
斗崙都市計畫區的公兒9公園規畫不同年齡層活動區域，並利用公園原有「鳳凰木意象」打造鳳凰造型特色滑梯。圖／新竹縣政府提供
斗崙都市計畫區的公24公園規畫不同年齡層活動區域，並以在地原有地景規畫溜滑梯、攀爬區等多項遊戲設施。圖／新竹縣政府提供
斗崙都市計畫區的公24公園規畫不同年齡層活動區域，並以在地原有地景規畫溜滑梯、攀爬區等多項遊戲設施。圖／新竹縣政府提供

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