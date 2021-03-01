快訊

好消息！六龜蓮霧棄單難題解決 香港貿易商也來搶單

中國「貨拉拉跳車血案」叫車搬家殺女之謎？

守護荔枝 竹市府辦荔枝椿象防治宣導

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
荔枝椿象標本。圖／新竹市政府提供
荔枝椿象標本。圖／新竹市政府提供

荔枝為新竹市農業品牌，目前為荔枝抽穗時節，為適時防治荔枝椿象，新竹市府於市農會推廣教室辦理「110年荔枝椿象防治宣導講習會」邀請行政院農業委員會林業試驗所徐孟豪博士及國立台灣大學昆蟲系許如君教授講解「荔枝椿象生態與防治」及「荔枝椿象生物防治—寄生性天敵平腹小蜂」課程，並教導荔枝產銷班員釋放平腹小蜂防治技術。

產發處長張力可說，去年因提早輔導農民進行荔枝椿象防治及相關指導，且減輕農民負擔，市府補助荔枝產銷班化學防治藥劑及釋放荔枝椿象天敵平腹小蜂(12萬隻)，疫病蟲害防治得宜，竹市荔枝產量增加約2成。盼今年在市府、農會及農民朋友的努力下，提升防治成效及農民收入。

張力可說，荔枝椿象喜好荔枝、龍眼及臺灣欒樹等無患子科植物，若蟲或成蟲會刺吸嫩梢、花穗及幼果，導致落花、落果或果皮黑化，影響荔枝、龍眼產量與品質。竹市荔枝栽培面積約15公頃，生產的荔枝品種主要有黑葉、糯米、桂味三種，以黑葉荔枝為大宗，因此防治工作刻不容緩。

荔枝椿象每年冬季時會進入越冬期，直至隔年春季，待氣候逐漸回暖時開始活動。越冬後成蟲對藥劑容忍性低、活動力較差，此時是防治的最佳時機。

開花期後豐富的蜜源會吸引蜜蜂前來採蜜，為避免蜂群受藥劑危害死亡，需停止施用藥劑，改以生物防治或物理防治方式，如釋放平腹小蜂、摘除卵塊等方式。開花期釋放平腹小蜂進行生物防治，可兼具減低蜜蜂農藥中毒風險及安全蜂蜜生產的效果，需特別注意停止噴藥及釋放平腹小蜂時間點需相隔10天以上，避免藥劑殘留造成平腹小蜂中毒死亡。

產發處提醒，荔枝椿象受干擾時會分泌臭液，具有腐蝕性，皮膚或眼睛若不慎接觸到臭液，會造成灼傷甚至有失明危險，因此呼籲農友要提高警覺，切勿徒手捕捉或驚擾該害蟲，以免受到傷害。

荔枝椿象防治。圖／新竹市政府提供
荔枝椿象防治。圖／新竹市政府提供

荔枝椿象 農民 新竹

延伸閱讀

疑石川欽一郎2畫作新竹市現蹤 委託南藝大調查

二二八和平紀念日 柯爸柯媽出席竹市府追思音樂會

嘉市府收購荔枝椿象卵葉片每片5元 還要放天敵蜂2萬隻

台商楊熾惠 茂名種荔枝 一待20多年 越過越滋潤

相關新聞

龍城文化走出去並深化 邱鎮軍：苗栗火旁龍成功

苗栗𪹚龍最後一場「化龍返天」，昨天晚上5尾神龍在眾人合十膜拜冉冉返回天庭，苗栗市長邱鎮軍宣布今年火旁龍成功，雖受到疫情...

疑石川欽一郎2畫作新竹市現蹤 委託南藝大調查

新竹市政府近日在民富國民小學發現2幅疑日籍畫家石川欽一郎落款畫作，其中一件為傳世稀少大號數油畫，為求謹慎，已委託國立台南...

竹市發掘日名畫家2作品

為發掘、保存及推廣轄內珍貴文化資產，新竹市府近年針對各大廟宇及學校進行文物普查，於民富國小發現2幅日籍藝術名家石川欽一郎...

竹縣騎樓整平 六都外考評居冠

新竹縣近年推動騎樓整平計畫，改善13處路段，打造適合行走的無障礙空間，獲得內政部營建署去年度「公共建築物無障礙生活環境考...

苗縣危老重建 輔導推動師認證

苗栗縣政府推動危險及老舊建築重建推動師制度，成功輔導協助苗栗市一棟約80坪老平房，重建8樓新廈，總樓地板面積達963坪，...

電動自行車酒駕 桃市增3.5倍

電動自行車交通事故激增，桃園去年抓到763件酒後騎電動自行車，比前年多3.5倍，加上超速、改裝及違停等亂象，猶如不定時炸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。