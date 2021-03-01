守護荔枝 竹市府辦荔枝椿象防治宣導

荔枝為新竹市農業品牌，目前為荔枝抽穗時節，為適時防治荔枝椿象，新竹市府於市農會推廣教室辦理「110年荔枝椿象防治宣導講習會」邀請行政院農業委員會林業試驗所徐孟豪博士及國立台灣大學昆蟲系許如君教授講解「荔枝椿象生態與防治」及「荔枝椿象生物防治—寄生性天敵平腹小蜂」課程，並教導荔枝產銷班員釋放平腹小蜂防治技術。

產發處長張力可說，去年因提早輔導農民進行荔枝椿象防治及相關指導，且減輕農民負擔，市府補助荔枝產銷班化學防治藥劑及釋放荔枝椿象天敵平腹小蜂(12萬隻)，疫病蟲害防治得宜，竹市荔枝產量增加約2成。盼今年在市府、農會及農民朋友的努力下，提升防治成效及農民收入。

張力可說，荔枝椿象喜好荔枝、龍眼及臺灣欒樹等無患子科植物，若蟲或成蟲會刺吸嫩梢、花穗及幼果，導致落花、落果或果皮黑化，影響荔枝、龍眼產量與品質。竹市荔枝栽培面積約15公頃，生產的荔枝品種主要有黑葉、糯米、桂味三種，以黑葉荔枝為大宗，因此防治工作刻不容緩。

荔枝椿象每年冬季時會進入越冬期，直至隔年春季，待氣候逐漸回暖時開始活動。越冬後成蟲對藥劑容忍性低、活動力較差，此時是防治的最佳時機。

開花期後豐富的蜜源會吸引蜜蜂前來採蜜，為避免蜂群受藥劑危害死亡，需停止施用藥劑，改以生物防治或物理防治方式，如釋放平腹小蜂、摘除卵塊等方式。開花期釋放平腹小蜂進行生物防治，可兼具減低蜜蜂農藥中毒風險及安全蜂蜜生產的效果，需特別注意停止噴藥及釋放平腹小蜂時間點需相隔10天以上，避免藥劑殘留造成平腹小蜂中毒死亡。