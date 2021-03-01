龍城文化走出去並深化 邱鎮軍：苗栗火旁龍成功

苗栗𪹚龍最後一場「化龍返天」，昨天晚上5尾神龍在眾人合十膜拜冉冉返回天庭，苗栗市長邱鎮軍宣布今年火旁龍成功，雖受到疫情影響，但火旁龍文化走出去交流，及定幕劇演出，都讓更多人了解火旁龍文化客家特有民俗。

客委會客庄12大節慶苗栗（火旁）龍不受疫情影響，苗栗市公所昨天晚上10點在苗栗市嘉盛五文昌廟舉行「化龍返天」，而每年重頭戲銅鑼鄉雙峰生命事業殯葬有限公司的包龍，也於昨晚登場，兩場都湧入大批民眾，戴口罩熱情捧場，228和平紀念日連假期間，許多大人帶著小孩觀賞，饒富傳承意味。

五文昌廟現場，5尾神龍依傳統最後表演，接受最後一次火旁龍鞭炮洗禮，邱鎮軍還下場露了一手，帶動高潮，邱鎮軍主典、苗栗市民代表會主席楊喬安等人陪典上表奏章，感謝神龍下凡，為家戶增添祥瑞之氣，隨後表章引燃主火，5支龍隊接火引燃盤龍，民眾合十膜拜，鑼鼓聲中恭送神龍隨著火煙返天。

邱鎮軍說，今年火旁龍受到疫情影響，取消民俗踩街及𪹚龍之夜，但創舉23年來第一次𪹚龍走出去到5鄉鎮市9宮廟表演交流，許多老人重溫回憶，也讓𪹚龍文化讓更多人看見，希望與其他地方共同傳承苗栗客庄特有民俗。