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不受經濟弱勢限制 苗栗家扶小孩挑戰營學機器人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗家扶中心前天、今天辦理挑戰營，30名扶助的國中生學習機器人，也感受到社會溫暖。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心前天、今天辦理挑戰營，30名扶助的國中生學習機器人，也感受到社會溫暖。圖／苗栗家扶中心提供

苗栗家扶中心前天、今天辦理2天1夜挑戰營，獲得竹南扶輪社挹注經費，家扶中心扶助的碩士生李世鈺、陳仕軒回饋，讓30名扶助的國中生不因家庭經濟弱勢而受限，跟著一起製作機器人，也希望將來有機會，可以要多多研究機器人。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴感謝竹南扶輪社多年來不間斷的關懷家扶青少年，持續挹注活動經費，協助辦理前天、今天的國中生挑戰營，30名扶助國中生參與，挑戰營融入12年國民基本教育課程綱要之科技領域內容，導入機器人學習課程，讓他們不因經濟弱勢，導致學習機會比別人少，也感受到社會的溫暖。

挑戰營由家扶家友會張雲斌擔任講師，助教李世鈺、陳仕軒帶領學員進入機器人的世界，從程式設計、程式語言、程式邏輯等簡易型課程，到小組合作設計機器人組裝並完成任務，融入AI課程及實作成品，讓學員除了學習科技相關知識，更培養互助合作及獨立思考能力，並從行動中自我肯定，創造成功經驗。

李世鈺、陳仕軒表示，家扶的協助讓2人無後顧之憂，朝有興趣的領域發展，挑戰營可以將所學到的專業知識，轉化成實際的行動回饋，學員專注認真的神情，及對機器人及AI的興趣與憧憬，讓兩人都覺得有成就感，希望挑戰營開啟學員求知的大門，勇敢克服經濟限制，創造自己的天地。

苗栗家扶中心前天、今天辦理挑戰營，30名扶助的國中生學習機器人，也感受到社會溫暖。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心前天、今天辦理挑戰營，30名扶助的國中生學習機器人，也感受到社會溫暖。圖／苗栗家扶中心提供

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