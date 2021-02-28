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大湖草莓亮點加碼 酒莊友善服務設施再多留遊客1個小時
苗栗縣大湖鄉「草莓王國」的亮點加碼，水土保持局投入大湖酒莊友善服務設施陸續完成，今天辦理「大湖草莓農村亮點推廣活動」，期許多留住遊客1小時，從一級產業草莓生產，提升到六級產業化，創造農村更大商機及發展。
全國草莓種植約600公頃，大湖地區就占450公頃左右，目前正值產季，採果遊客絡繹不絕，水保局、縣政府、大湖地區農會，今天辦理「大湖草莓農村亮點推廣活動」，財神跳加官揭開序幕，並安排客家歌曲及社區特色表演，青農市集展售草莓相關農特產品，提供草莓鬆餅免費品嘗，氣氛熱鬧滾滾。
水保局長李鎮洋、苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹等人期待，水保局陸續完成大湖酒莊友善服務設施，改善木棧道、休憩平台，串連一級產業草莓園、大湖酒莊三級產業，及羅福星紀念館，可以留住遊客在酒莊約1個小時，採草莓約1個小時，再多1個小時參觀羅福星紀念館，規畫一日或二日遊，餐飲、住宿及旅遊等消費，創造更多商機。
李鎮洋表示，水保局與大湖地區各機關合作，發生相當顯著成果，希望藉亮點推廣活動，吸引遊客到大湖採草莓、選購農特產品，以實際行動支持農民，水保局會持續支持草莓產業並改善公共設施與軟、硬體設備，提供更優質的服務，來大湖地區不論消費或旅遊，都留下賓至如歸的好印象。
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