未收到牌照稅單 原來是車輛逾期未驗車牌照被註銷

為維持車輛安全，無論是小型、大型車，或是大型重型機車均須定期驗車，新竹縣政府稅務局表示，近日有民眾來電申請補發稅單，原來是因車輛逾期6個月以上未驗車，牌照被監理機關註銷，因此未收到牌照稅單。稅務局提醒，若車輛仍在使用，應盡速至監理機關辦理驗車及重領牌手續，以免使用公共道路被查獲而受罰。

稅務局表示，車輛逾期未檢驗，除會被監理機關處以罰鍰外，監理機關還會將牌照註銷，因此，使用牌照稅也自註銷車牌日起停徵，車輛所有人必須重新辦理驗車領牌並恢復課徵使用牌照稅後，才能再行駛。

如車主未重新驗車、領牌，就行駛或停放公共道路，經警方或稅捐處車輛檢查查獲，除須補繳註銷牌照日至查獲日止的稅款外，還會被處應納稅額2倍以下的罰鍰，再加上監理機關的罰鍰，實在是得不償失。

稅務局指出，竹縣一名張先生有一輛1998CC的汽車，每年的牌照稅為1萬1230元，因未按期驗車在2015年5月4日被監理機關註銷牌照，但該車在2019年12月30日被警方查獲使用公共道路，稅務局除依規追補2016年至2019年的稅款4萬4920元外，另外加處2016年至2019年應納稅額0.6倍的罰鍰，共計2萬6952元；該車若第2次被查獲違規，將再處應納稅額1.2倍的罰鍰。

稅務局呼籲車主要按時辦理車輛檢查，維護自身權益，民眾如想進一步了解相關稅務問題，歡迎撥打稅務局服務電話(03)5518141轉311至314洽詢。