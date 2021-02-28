苗栗魯冰花、薰衣草、炮仗花盛開 欣賞百花爭艷要及時

苗栗縣目前同時間有魯冰花、薰衣草、梅花、炮仗花開，縣府分析苗栗縣因地形阻隔風勢及水氣，各區有不同的氣候現象，得天獨厚因此有不同代表性花朵爭艷，但已接近花季末，縣府提醒賞花要及時。

魯冰花有客家母親花之稱，水土保持局、茶葉改良場、苗栗縣政府、苗栗市公所、市農會推動茶產業跨域合作，推動苗栗市八甲茶區復興，連續第4年規畫魯冰花季，約9公頃茶園種魯冰花，金黃色花海喜氣洋洋，今年難得在梯田區苗栗區農業改良場1公頃試驗田，藍色、白色魯冰花盛開，藍花惹人憐愛。

縣府指出，除了欣賞魯冰花海外，八甲茶區設置有六星級的製茶廠，為苗栗紅茶打造出「貓裏紅」新茶品牌，如果想賞花規畫1日遊，還可以安排杜石地一號、貓狸山功維敘隧道。

此外，湖東休閒農業區為了打造全新旅遊亮點，特別選在西湖鄉龍洞村山區，種植充滿浪漫宜人的薰衣草，在太陽底下紫的浪漫，現場還有可愛的造景可以拍照打卡；南庄鬍鬚梅園文物館園區梅樹以白梅、紅梅、杏梅、臘梅及骨紅垂梅為主，不僅有多棵百年古梅，更有研發數年的珍貴梅花品種，如百年紅梅、金線垂梅等，歡迎遊客利賞梅、品梅。