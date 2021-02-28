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竹縣新豐石滬群逐漸崩解 將參考鄰近縣市修復方式

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新豐石滬群近年毀壞速度加劇，用來穩固石滬群的蚵殼膠結毀壞速度加劇，膠結狀況崩解。圖／新竹縣政府提供
新豐石滬群近年毀壞速度加劇，用來穩固石滬群的蚵殼膠結毀壞速度加劇，膠結狀況崩解。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新豐鄉具有5座石滬群，見證在地的漁業發展，但近年受到自然、人為汙染影響，導致石滬的膠著、生態都受到極大影響，新竹縣政府農業處長范萬釗表示，預計將透過不同方式修復石滬，詳情仍在規畫中，不排除參考鄰近新屋石滬的修復方式。

范萬釗日前在主管會報上，以專案報告比對2015年與今年新豐石滬群的轉變，他指出，桃園及新竹交界的福興溪南邊海岸處有5座石滬，稱為新豐埤頭石滬群，先民在潮間帶利用石蚵的蚵殼膠，將海邊實礫堆砌形成石堤，藉由漲退潮升降原理來捕魚，這也是新竹縣唯一的漁業歷史地景，但新豐石滬群近年毀壞速度加劇，用來穩固石堤的蚵殼膠結逐漸崩解，石堤高度由原本80至100公分，到目前僅剩60至80公分，且原有生態也大幅死亡。

范萬釗表示，經過調查，新豐石滬毀壞除了大自然影響外，也與鄰近福興溪受汙染有關，已請新竹縣政府環保局進行相關調查，並請桃園市的環保局協助。

新豐石滬原先已列為坡頭村石滬海岸親水改善工程之一，編列577萬經費改善，不過日前現場勘查後發現，使用原本工法恐無法修復石滬，更可能在颱風來襲後，即造成損壞，因此建議利用其他方式，修復石滬。

范萬釗說，桃園的新屋石滬與新豐石滬距離不遠，但新屋石滬經過修復後，現存狀況良好，可作為未來修復新豐石滬參考及依據。

修復 新竹 潮間帶

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