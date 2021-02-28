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連假遇到櫻花季 桃園拉拉山人潮燈號轉黃

中央社 / 桃園28日電
拉拉山遊客中心栽種櫻花也盛開，吸引民眾取景。圖／桃園市風景管理處提供
拉拉山遊客中心栽種櫻花也盛開，吸引民眾取景。圖／桃園市風景管理處提供

拉拉山恩愛農場的富士櫻盛開，吸引民眾拍美照。圖／桃園市風景管理處提供
拉拉山恩愛農場的富士櫻盛開，吸引民眾拍美照。圖／桃園市風景管理處提供
二二八連假適逢櫻花季，桃園市拉拉山周邊人潮警示燈號在上午11時21分許已顯示為黃燈，桃園市政府觀光旅遊局呼籲計劃前往民眾做好防疫措施，若燈號轉紅燈，將進行人流管制。

觀光旅遊局表示，為防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情傳播，降低群聚感染風險並提高旅遊安全，連續假期間，呼籲出遊前先看人潮警示燈號，目前桃園拉拉山周邊人流介於50%至60%間的黃燈，若燈號轉紅燈，將立即進行人流管制，請民眾多留意。

桃園市警局大溪分局表示，二二八連假期間適逢拉拉山櫻花季，在北橫公路台7線沿線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場等賞櫻熱點，預計將出現大量人潮，呼籲前往大溪、復興地區遊客，在上午時段儘量提早前往，避開下午2時至5時的返程尖峰時段。

大溪分局指出，預期在連假期間，包括大溪老街、石門水庫、角板山風景區、小人國、竹圍漁港、永安漁港等景點，都會吸引大量人車前往，建議民眾隨時注意人潮警示燈號，也因為人潮眾多，提醒民眾在各景點注意保持社交距離，勤洗手、戴口罩。

櫻花季 拉拉山 連假

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