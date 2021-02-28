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竹縣竹北縣政九路雨水下水道工程 3月3日起施工
新竹縣政府辦理｢竹北市縣政九路雨水下水道工程｣， 3月3日至7月31日將施工埋設雨水箱涵設施，屆時於興隆路一段、縣政九路南段路口將有工程佔用道路，請用路人小心行駛，配合改道福興路以避開瓶頸路段。
縣府工務處表示，施工期間，興隆路一段雙向雖將維持2車道，但因路肩及人行道縮減，以及取消部分停車格等措施，仍將造成交通瓶頸，車輛行經施工瓶頸路段區域時，務必要減速慢行，並遵照施工管制人員及安全設施指示行車，維護交通安全及行車順暢。
工務處說，縣政九路南段過去曾遇豪雨淹水，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費6150萬元，辦理雨水下水道工程，完工後可有效改善竹北市興隆路一段及縣政九路地區的排水瓶頸問題。
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