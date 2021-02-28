快訊

酸民嗆吳孟達「只是名戲子」黃子佼高EQ回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣力推騎樓整平 無障礙環境考核獲非六都第一

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣近年來推動騎樓整平計畫，改善13處路段，打造適合行走的無礙空間。記者陳斯穎／攝影
新竹縣近年來推動騎樓整平計畫，改善13處路段，打造適合行走的無礙空間。記者陳斯穎／攝影

新竹縣近年來推動騎樓整平計畫，改善13處路段，打造適合行走的無礙空間，獲內政部營建署去年度「公共建築物無障礙生活環境考核」考評特優，成為非六都第一名，縣長楊文科感謝縣府團隊及施工廠商，未來仍會持續提升縣民步行環境，打造幸福友善城市，讓身障朋友、嬰兒推車都能通行無阻。

楊文科表示，安全步行空間是幸福友善城市的關鍵指標，騎樓整平計畫總經費1305萬餘元，主要路段為竹北市及湖口鄉部分路段，以無障礙舒適的通行動線為原則淨空騎樓、整平高低差，提升騎樓環境品質，便於行動不便者行走。

工務處長林鶴斯表示，此項考核成績為行政院主計總處作為增減對地方一般性補助依據，考核包括業務評分現勘評，新竹縣分別拿到92.38及98的高分，現勘評分項目包含新建、既有建築物及騎樓整平無障礙設施，其中，縣府向營建署争取的「107至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」，更因表現優良被營建署納入考核計畫的加分項目參考表。

縣府自2018年至去年推動騎樓整平計畫，包括竹北市有光明六路、縣政九路、湖口鄉火車站前中山路二段、中正路一段、民族街等共13處路段，今年也將持續爭取計畫，改善更多路段。

工務處也提到，騎樓整平計畫工程技術難度雖然不高、經費也不多，但與居民溝通協調卻是一大挑戰，也是成功與否的重要關鍵，因此最困難的就是整平意願徵詢，施工前須一戶戶與住家及店面不斷溝通協調，尤其商圈的店家通常擔心施工會影響生意，在工程逐步展現成果後，才提高參與的意願。

新竹 楊文科 建築

延伸閱讀

元宵後進入客家人掃墓季 消防局提醒「四不二記得」

PLG／新竹街口攻城獅主場戰 縣長楊文科到場應援

竹縣3月起解禁大型集會管制 提醒防疫「鬆綁不鬆懈」

泰雅之聲合唱團奪混聲、樂齡金質獎 楊文科讚新竹之光

相關新聞

竹縣竹北縣政九路雨水下水道工程 3月3日起施工

新竹縣政府辦理｢竹北市縣政九路雨水下水道工程｣， 3月3日至7月31日將施工埋設雨水箱涵設施，屆時於興隆路一段、縣政九路...

竹縣力推騎樓整平 無障礙環境考核獲非六都第一

新竹縣近年來推動騎樓整平計畫，改善13處路段，打造適合行走的無礙空間，獲內政部營建署去年度「公共建築物無障礙生活環境考核...

竹市近代美術史開新頁 日籍畫家石川欽一郎作品現蹤

為發掘、保存及推廣轄內珍貴文化資產，新竹市府近年針對各大廟宇及學校進行文物普查，於民富國小發現2幅日籍藝術名家石川欽一郎...

1層樓老平房要變8層樓新廈 苗栗危老推動師來促成

苗栗縣政府推動危險及老舊建築重建推動師制度，成功輔導協助苗栗市一棟約80坪老平房，重建8樓新廈，總樓地板面積達963坪，...

桃園車禍高峰期 路口9天大執法

桃園市警察局交通警察大隊分析近3年數據，發現3月是桃園地區交通事故高峰期，為避免車禍傷亡，3月2日起一連9天，將在全市1...

竹南火車站周邊 偵測違規下月上路

苗栗縣警察局今年在竹南火車站前、後站圓環建置違規停車自動偵測系統，2個月宣導期偵測違規逾3千件，明天起科技執法正式上路，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。