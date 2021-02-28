竹縣力推騎樓整平 無障礙環境考核獲非六都第一

新竹縣近年來推動騎樓整平計畫，改善13處路段，打造適合行走的無礙空間，獲內政部營建署去年度「公共建築物無障礙生活環境考核」考評特優，成為非六都第一名，縣長楊文科感謝縣府團隊及施工廠商，未來仍會持續提升縣民步行環境，打造幸福友善城市，讓身障朋友、嬰兒推車都能通行無阻。

楊文科表示，安全步行空間是幸福友善城市的關鍵指標，騎樓整平計畫總經費1305萬餘元，主要路段為竹北市及湖口鄉部分路段，以無障礙舒適的通行動線為原則淨空騎樓、整平高低差，提升騎樓環境品質，便於行動不便者行走。

工務處長林鶴斯表示，此項考核成績為行政院主計總處作為增減對地方一般性補助依據，考核包括業務評分現勘評，新竹縣分別拿到92.38及98的高分，現勘評分項目包含新建、既有建築物及騎樓整平無障礙設施，其中，縣府向營建署争取的「107至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」，更因表現優良被營建署納入考核計畫的加分項目參考表。

縣府自2018年至去年推動騎樓整平計畫，包括竹北市有光明六路、縣政九路、湖口鄉火車站前中山路二段、中正路一段、民族街等共13處路段，今年也將持續爭取計畫，改善更多路段。

工務處也提到，騎樓整平計畫工程技術難度雖然不高、經費也不多，但與居民溝通協調卻是一大挑戰，也是成功與否的重要關鍵，因此最困難的就是整平意願徵詢，施工前須一戶戶與住家及店面不斷溝通協調，尤其商圈的店家通常擔心施工會影響生意，在工程逐步展現成果後，才提高參與的意願。