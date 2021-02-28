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1層樓老平房要變8層樓新廈 苗栗危老推動師來促成

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市一棟約80坪老平房，透過苗栗縣危險及老舊建築重建推動師協助，將重建8樓新廈，總樓地板面積963坪。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市一棟約80坪老平房，透過苗栗縣危險及老舊建築重建推動師協助，將重建8樓新廈，總樓地板面積963坪。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動危險及老舊建築重建推動師制度，成功輔導協助苗栗市一棟約80坪老平房，重建8樓新廈，總樓地板面積達963坪，透過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」等時程獎勵容積，一共增加44%，醜小鴨變天鵝。

苗栗縣屋齡30年以上老屋約5成，縣府積極推動危老建築重建，認證119名推動師，設置3處定點工作站，提供免費諮詢及協助，縣府統計去年共核准10件危老重建案，包括苗栗市5件、頭份市2件、竹南鎮2件，及公館1件，其中苗栗市一棟約80坪老平房，依危老條例等獎勵，將重建8層樓、樓地板963坪的大樓。

縣府工商發展處指出，苗栗市危老重建案例，容積獎勵44%，但「好康」是有時效性，提醒符合危老建物所有權人要把握時程，根據去年修正危老條例，其中在容積獎勵項目，新增規模獎勵，土地達200平方公尺以上者給予2％獎勵，每增加100平方公尺，另給予0.5％獎勵。

而且時程獎勵、規模獎勵，合計上限基準容積10％，時程獎勵逐年下修，目前是8%，今年5月12日就會降到6%，若民眾土地規模較小，建議盡早提出危老重建申請，也可以整合周邊危老基地，獲得較多規模獎勵額度。

工商發展處指出，除了中央容積獎勵措施，縣府鼓勵危老重建，訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」，並提供減免地價稅、房屋稅等優惠措施，民眾如有危老重建問題，可以在臉書粉絲專頁「都市好新生-苗栗縣危老建築物加速重建專區」留言，或電話037-559250洽詢。

建築 苗栗縣 老屋

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