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桃園疫後振興 單車博物館推深度旅遊優惠

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋太平洋自行車博物館參觀。圖／市府新聞處提供
桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋太平洋自行車博物館參觀。圖／市府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋太平洋自行車博物館，體驗專人領騎暢遊海濱風光。鄭文燦表示，未來市府舉辦世界客家博覽會，將研擬與博物館合作，推出限量的特色自行車，作為展區接駁。為振興桃園旅遊，博物館也將於3月推出優惠方案，市民若報名輕騎行活動即可享8折優惠。

太平洋自行車博物館2010年由自行車製造商設立，是自行車愛好者的熱門探訪景點。鄭文燦表示，桃園年年舉行自行車環島計畫，未來也可能將自行車運用於身障館、長庚養生村及大溪生態物流中心，讓自行車文化更加蓬勃。

鄭文燦表示，目前國內疫情舒緩，市府推動許多桃園旅遊，市民旅遊可搭配新屋遼闊稻浪、永安沿海生態、觀音蓮花季以及大溪桐花季等在地景觀特色；未來新竹新豐自行車道將與新屋自行車道串連打通，民眾也可騎著腳踏車從新屋一路至新豐，享受沿途美景。

博物館結合導覽及桃園在地景觀，推出「輕騎行」活動，由專人帶騎導覽綠色隧道、暢遊海濱風光，至今已吸引超過5000位遊客，博物館現也提供8折優惠，鼓勵市民走出戶外，迎接防疫新生活。

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋太平洋自行車博物館參觀。圖／市府新聞處提供
桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋太平洋自行車博物館參觀。圖／市府新聞處提供

自行車 博物館 鄭文燦

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