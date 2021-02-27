苗栗聯大路施工改善 3月9日至年底車道調撥管制

苗栗縣政府辦理苗30線（聯大路）整體改善工程，因施工需要，聯大路將實施車道調撥管制，原本聯合大學二坪校區往八甲校區的西行線車道將封閉，將調撥使用東行線車道單向通往八甲，期間從3月9日至12月底，縣府提醒駕駛人注意改道。

縣府工務處指出，元月底動土的聯大路整體改善工程，預計2022年7月完工，目前配合施工需求，全路段調撥封閉往八甲方向的車道，車輛改行駛對向車道單向通往八甲，屆時將進行交通管制措施，籲請用路人配合引導及依相關標誌牌面指示減速慢行及改道，施工期間如造成周邊鄉親及用路人不便請見諒。

工務處表示，聯大路全長2.8公里，原本雙向行駛來回5.6公里需10分鐘車程，調撥為單向行駛後，從二坪往八甲，再由八甲校區沿聯絡道路、台13線公路以O字形路線回到二坪，全長7.3公里，需時約12分鐘。