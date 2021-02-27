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影／尞天穿 3月1日下午頭份義民廟演出「降龍木情緣」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府3月1日下午2點30分將邀榮興客家採茶劇團在頭份義民廟廣場演出客家大戲「降龍木情緣」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府3月1日下午2點30分將邀榮興客家採茶劇團在頭份義民廟廣場演出客家大戲「降龍木情緣」。記者胡蓬生／攝影

3月3日農曆正月廿是「天穿日」，也是全國客家日，苗栗縣政府在這個客家族群特有節慶的前夕，3月1日下午2點30分將邀榮興客家採茶劇團在頭份義民廟廣場演出客家大戲「降龍木情緣」，活動免費入場，縣府歡迎民眾攜家帶眷共下來看戲尞天穿。

苗栗縣文化觀光局表示，「天穿日」源於古代女媧煉製五色石補天傳說，客家鄉親當天以甜粄、五色線祭神，感念女媧補天恩澤，展現客家人敬天愛物的精神；在這一天男不下田，女不織布，男女老幼放下工作，讓大地休養生息，具有保護環境、生生不息的意義。

文觀局指出，縣府連續多年以客家戲曲展演歡慶天穿日，彰顯對客家傳統文化的重視，今年在天穿日前夕推出的客家大戲「降龍木情緣」，由國寶級天團榮興客家採茶劇團擔綱演出；全劇以詼諧的口吻、紮實的劇情，還有精采的唱腔與絕佳身段，演出北宋年間穆桂英愛慕楊宗保，願以身相許，並以贈送降龍木為由，向楊宗保說親的戀情，2人是否能有情人終成眷屬，請民眾前來細細品味。

縣府提醒觀賞民眾在現場務必配合量體溫、酒精消毒、實名制及全程配戴口罩等防疫措施，詳情可洽縣府文化觀光局客家事務科，電話(037)352961轉312。

苗栗縣政府3月1日下午2點30分將邀榮興客家採茶劇團在頭份義民廟廣場演出客家大戲「降龍木情緣」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府3月1日下午2點30分將邀榮興客家採茶劇團在頭份義民廟廣場演出客家大戲「降龍木情緣」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府3月1日下午2點30分將邀榮興客家採茶劇團在頭份義民廟廣場演出客家大戲「降龍木情緣」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府3月1日下午2點30分將邀榮興客家採茶劇團在頭份義民廟廣場演出客家大戲「降龍木情緣」。記者胡蓬生／攝影

觀光局 苗栗縣

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