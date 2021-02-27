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鄭文燦Twitter聲援台灣鳳梨 日網友讚：都送來日本吧

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦在Twitter發文聲援台灣鳳梨。圖／取自鄭文燦推特
桃園市長鄭文燦在Twitter發文聲援台灣鳳梨。圖／取自鄭文燦推特

中國宣布3月1日停止台灣鳳梨輸入，農委會呼籲國人支持國產鳳梨，桃園市長鄭文燦昨晚也透過Twitter聲援台灣農民，發文提到台灣不會因此退縮，台灣鳳梨不只台灣人喜歡，也很受日本朋友喜愛，請還沒吃過的網友一定要試試，發文一出獲得日本網友熱烈回響，紛紛大讚台灣鳳梨香甜，「中國不買的送來日本吧」，盼台灣大力出口。

鄭文燦在推特用日文發文，內容寫道「中國宣布3月1日起禁止台灣鳳梨輸入，但是，我們不會因此退縮，台灣農民辛苦用心地種出香甜又多汁的鳳梨，不僅台灣人喜歡，也很受日本朋友喜愛。還沒吃過日本鳳梨的人，一定要試試台灣產鳳梨。」

這則推文上線不到1天就有1.3萬則轉推、4萬人點愛心表示認同，不少日本網友也聲援台灣鳳梨，紛紛轉推留言，有的人寫道中國不買的送來日本吧，也有人說台灣鳳梨又香又濃，吃過一次就愛上，也有日本網友分享曾在台灣吃過，希望多出口到日本。

鄭文燦也透過臉書發文，力挺台灣的鳳梨香甜又多汁，不只是國內夏季消暑聖品，外國人也慕名而來，「我相信，政府持續推動內外銷，開拓國際市場，一定能讓更多人品嘗到台灣特有的水果！也請大家一起力挺農民，台灣的鳳梨，我們來珍惜！」

鳳梨 日本

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